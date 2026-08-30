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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة طنطا يكرم 3 خبراء من جامعات شاركوا بمؤتمر المخ والأعصاب

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

كرم الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا اليوم، الدكتور شاكر حسين استشاري ومدير برنامج زمالة التدخل العصبي والسكتة الدماغية في مستشفى "بيبي ميموريال" (Baby Memorial Hospital) في كاليث كيرالا بجمهورية الهند، والدكتورة أمل الهاشمي، استشارية أولى في أمراض المخ والأعصاب والسكتة الدماغية، حاصلة على البورد الكندي من جامعة مكغيل وزميلة أبحاث سابقة في جامعة أكسفورد، والدكتور محمد المخلافي الأستاذ المشارك لطب السكتة الدماغية والأشعة التداخلية العصبية في كلية كامينغ للطب بجامعة كالغاري، والمدير الطبي لوحدة السكتات الدماغية الحادة في مركز فوت هيلز الطبي.

توجيهات جامعة طنطا 

وذلك بحضور الدكتور محمد حنتيرة عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، والدكتور ايهاب شوقى مدير مركز السكتة الدماغية الجديد، والدكتورة شهيرة شرف الدين المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين.  

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جاء ذلك على هامش مشاركتهم فى فاعليات المؤتمر العاشر لوحدة طب المخ والأعصاب بالكلية، والمشاركة في تبادل الخبرات العلمية وورش العمل وإعداد مذكرات تفاهم في مجال التدريب والأبحاث بين مركز السكتة الدماغية والجمعية العمانية للسكتة الدماغية، والاشتراك مع كلية كامينغ للطب بجامعة كالغاري بكندا في مجال السكتة الدماغية والاشراف المشترك علي الرسائل العلمية وكذلك التعاون والتدريب وتبادل الخبرات في مجال القسطرة التداخلية للتشخيص والعلاج في مجال السكتة الدماغية.

تبادل الخبرات والتجارب 

أكد الدكتور محمد حسين أن استضافة وتكريم هذه القامات العلمية والطبية المرموقة من كندا والهند وعُمان تأتى في إطار استراتيجية جامعة طنطا الرامية إلى تعزيز تدويل التعليم العالي وتوسيع شبكات التعاون الدولي، مؤكداً أن الجامعة تعمل بخطى حثيثة على احداث نقلات نوعية في تطوير المستشفيات الجامعية، وخاصة مركز السكتة الدماغية، من خلال تفعيل مذكرات التفاهم والبرامج التدريبية المشتركة والإشراف العلمي المتخصص على الرسائل البحثية بالتعاون مع جهات عالمية، مضيفا أن تبادل الخبرات في التقنيات الحديثة مع الجامعات والهيئات الأجنبية يسهم مباشرةً في رفع كفاءة الكوادر الطبية بالجامعة وتقديم أحدث الخدمات العلاجية ذات المعايير العالمية للمرضى.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا فاعليات مؤتمر المخ والأعصاب

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