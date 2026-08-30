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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية: المعاهد الأزهرية ومكاتب التحفيظ تشارك في اليوم العالمي للسرد القرآني

السرد القرآني بالغربية
السرد القرآني بالغربية
الغربية أحمد علي

شاركت منطقة وعظ الغربية، بالتعاون مع إدارة شؤون القرآن الكريم بمنطقة الغربية الأزهرية، في عدد من فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني، والتي أُقيمت بالعديد من المعاهد الأزهرية ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم بقرى ومدن محافظة الغربية، في إطار حرص الأزهر الشريف على تعزيز الصلة بكتاب الله تعالى، وتشجيع النشء وطلاب العلم وحفظة القرآن الكريم على التمسك بالقرآن الكريم وتدبر معانيه.

توجيهات منطقة أزهرية 

وجاءت الفعاليات برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، وتوجيهات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، وبالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد خليفة الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

تحرك تنفيذي عاجل 

ونُفذت الفعاليات بالتنسيق بين منطقة وعظ الغربية، برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور محمد نبيل أبوالخير، ومنطقة الغربية الأزهرية برئاسة فضيلة الدكتور مجدي السعيد بدوي، رئيس الإدارة المركزية، وفضيلة الشيخ سليمان عبد السلام، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم. وفضيلة الشبخ السيد تركى مدير الدعوة

وشهدت الفعاليات مشاركة متميزة من وعاظ منطقة وعظ الغربية، الذين قدموا عددًا من اللقاءات الدعوية والتوعوية، تناولت فضل القرآن الكريم ومكانته في حياة المسلم، وأهمية تلاوته وحفظه وتدبر آياته والعمل بتوجيهاته، إلى جانب التأكيد على دور القرآن الكريم في بناء الإنسان وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية.

وكان فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، قد وجّه مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الفعاليات في مختلف المحافظات، إلى جانب دعوة الجمهور وحفظة القرآن الكريم وطلاب العلم للمشاركة في هذا الحدث القرآني.

تعظيم السرد القرآني

وأكد الأمين العام أن مشاركة وعاظ الأزهر في فعاليات «اليوم العالمي للسرد القرآني» تأتي انطلاقًا من رسالة مجمع البحوث الإسلامية في تعزيز الصلة بكتاب الله تعالى، وترسيخ قيمه في نفوس أفراد المجتمع، والاستفادة من المناسبات القرآنية في تقديم رسالة دعوية وتربوية تعزز الوعي الديني الصحيح، وتدعم جهود نشر وتعليم القرآن الكريم.

اخبار محافظة الغربية السرد القرآني منطقة وعظ أزهرية الغربية

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