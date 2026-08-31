أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن أسعار النفط تقفز نحو 3% وخام برنت يتجاوز 90 دولارا للبرميل.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن النفط الفنزويلي سُيستخدم في إعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي قريبًا جدًا.

وقال ترامب- في منشور بثه عبر حسابه على منصته الخاصة "تروث سوشيال"- "لقد دخلت الولايات المتحدة للتو في اتفاق مع جمهورية فنزويلا على أكبر صفقة نفط في العالم بتوجيه مني، ويعمل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيجسيث عن كثب مع الرئيس المؤقت لفنزويلا صاحب الشخصية المحترمة ديلسي رودريجيز على هذا الشأن".

كما أكد أن "هذه الصفقة التاريخية تزيد من ضعف احتياطيات النفط الأمريكية وتزيد من إمداداتنا النفطية وتخفض أسعار الغاز بشكل كبير لجميع الأمريكيين"، مُضيفًا أيضًا أنها ستعزز بشكل كبير العلاقة المتنامية بالفعل بين فنزويلا والولايات المتحدة الرائدة.