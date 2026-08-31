قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الإمارات والأردن وتحذر من تداعيات استمرار التصعيد
وزير التعليم يصل القليوبية لإفتتاح 3 مدارس بمركزي بنها وطوخ
وزير التعليم يصل القليوبية لإفتتاح 3 مدارس بمركزي بنها وطوخ
تحرك برلماني عاجل بسبب كارثة تأخر الإسعاف في حادث الطريق الإقليمي بالصف
الاستثمار: توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بورسعيد ومركز تدريب التجارة الخارجية
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر.. هل ترتفع خلال سبتمبر؟
وزير العمل: الدولة تولي ملف حماية الأطفال أولوية اتساقًا مع توجيهات الرئيس السيسي
فيفا يبرئ معروف.. القصة الكاملة لـ 12 دقيقة أثارت أزمة بين الحكام وابن المعلم
عُمان تفتح ممرا صناعيا ولوجستيا أمام المنتجات المصرية نحو أسواق آسيا
من السياسة إلى النقابات.. الاتحاد العام يفتح جسرا جديدا للتعاون المصري الصيني
شبكة للاتجار بالبشر تمتد إلى 12 دولة.. العثور على 163 طفلا مفقودا في فلوريدا| ماذا يحدث؟
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة العمل المستمر على تطوير منظومة الطيران المدني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 50 حالة تعد ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ30 بأسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفورى مع المخالفات حفاظاً على حق الدولة وفرض سيادة القانون، فقد شهدت مدن أسوان وإدفو والرديسية والبصيلية إزالة 50 حالة تعدى بمساحة تتجاوز الـ 7 ألاف م2 .

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، سواء بالبناء أو الزراعة، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ30 .

متابعة مستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم
وتأتى هذه الحملات فى ظل المتابعة المستمرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، وبمتابعة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، وبالتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم وفاعلية.

13حالة تعدى بمدينة أسوان بمساحة 3050 م2


ففى مدينة أسوان، نفذت الوحدة المحلية أعمال إزالة لـ13 حالة تعدٍ فى المهد، بإجمالى مساحة 3050 م2، وذلك بمناطق الإسكان المميز بمطلع الجزيرة، وخلف مسجدى عمر بن الخطاب وعبد الله حمدى، بنطاق حى الصداقة الجديدة، وذلك بمشاركة من نجار عبد الرحمن نائب رئيس المدينة، ومحمد صلاح رئيس الحى، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية، مدعمين بالمعدات الثقيلة.

31  حالة تعدى بمدينة إدفو
وفى مدينة إدفو، قامت الوحدة المحلية برئاسة شوقى مصطفى بإزالة 31 حالة تعدى، من بينها 10 حالات عبارة عن متغيرات مكانية، و21 حالة إزالة فورية فى المهد، بإجمالى مساحة بلغت 1590 م2، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة 3 حالات تعدى بالرديسية بمساحة 2200 م2
وفى مدينة الرديسية، نفذت الوحدة المحلية برئاسة علاء الدين ممدوح أعمال إزالة لـ3 حالات تعدٍ على مساحة 2200 م²، بمشاركة العاملين بالوحدة المحلية، مع اتخاذ الإجراءات المقررة حيال المخالفات.

إزالة 3 حالات بالبصيلية بمساحة 709 م2
وفى مدينة البصيلية، تم تنفيذ أعمال إزالة لـ3 حالات تعدٍ بمساحة 709 م2، وذلك بإشراف عاطف كامل رئيس الوحدة المحلية والعاملين بالوحدة، مدعمين بالمعدات الثقيلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.


مواصلة تنظيم حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وعدم التهاون مع أى مخالفات أو تعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، والتعامل الفورى مع أى تعديات جديدة، حفاظاً على حق الدولة وإسترداد أراضيها، وتطبيق القانون بكل حسم، بالتوازى مع إستمرار المتابعة الميدانية لمنع عودة التعديات مرة أخرى.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

جمعة وكريم ومعروف

الكلام اللي قلته مش هغيره.. كريم حسن شحاتة يتمسك بتصريحاته بشأن واقعة وائل جمعة ومعروف

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

أسعار الدواجن

بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير يطلب وضع شرط جزائي بـ2 مليون دولار.. والأهلي يرد: طلبك مرفوض

زيادة الإيجار القديم 2026

زيادة الإيجار القديم غدًا.. احسب هتدفع كام على شقتك؟

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

ترشيحاتنا

الرئيس عون

الرئيس عون من أثينا: آن الأوان للبنان أن يستقر والحل بالدبلوماسية لا بالحرب

الإمارات تدين الهجوم الإيراني على البلاد

الإمارات تدين الهجوم الإيراني على البلاد: لن نتهاون في حماية أمننا وسيادتنا

مجلس الامن

فرنسا تتولى رئاسة مجلس الأمن في سبتمبر وسط ملفات دولية ساخنة واستحقاقات أممية رفيعة المستوى

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

بعد فقدان وزنها..والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور

والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور
والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور
والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور

بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى آخر ظهور لها

بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها

بملابس ملفتة.. زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها

بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها
بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها
بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد