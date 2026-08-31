إزالة 50 حالة تعد ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ30 بأسوان

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفورى مع المخالفات حفاظاً على حق الدولة وفرض سيادة القانون، فقد شهدت مدن أسوان وإدفو والرديسية والبصيلية إزالة 50 حالة تعدى بمساحة تتجاوز الـ 7 ألاف م2 .

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، سواء بالبناء أو الزراعة، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ30 .

متابعة مستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم

وتأتى هذه الحملات فى ظل المتابعة المستمرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، وبمتابعة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، وبالتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم وفاعلية.

13حالة تعدى بمدينة أسوان بمساحة 3050 م2



ففى مدينة أسوان، نفذت الوحدة المحلية أعمال إزالة لـ13 حالة تعدٍ فى المهد، بإجمالى مساحة 3050 م2، وذلك بمناطق الإسكان المميز بمطلع الجزيرة، وخلف مسجدى عمر بن الخطاب وعبد الله حمدى، بنطاق حى الصداقة الجديدة، وذلك بمشاركة من نجار عبد الرحمن نائب رئيس المدينة، ومحمد صلاح رئيس الحى، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية، مدعمين بالمعدات الثقيلة.

31 حالة تعدى بمدينة إدفو

وفى مدينة إدفو، قامت الوحدة المحلية برئاسة شوقى مصطفى بإزالة 31 حالة تعدى، من بينها 10 حالات عبارة عن متغيرات مكانية، و21 حالة إزالة فورية فى المهد، بإجمالى مساحة بلغت 1590 م2، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة 3 حالات تعدى بالرديسية بمساحة 2200 م2

وفى مدينة الرديسية، نفذت الوحدة المحلية برئاسة علاء الدين ممدوح أعمال إزالة لـ3 حالات تعدٍ على مساحة 2200 م²، بمشاركة العاملين بالوحدة المحلية، مع اتخاذ الإجراءات المقررة حيال المخالفات.

إزالة 3 حالات بالبصيلية بمساحة 709 م2

وفى مدينة البصيلية، تم تنفيذ أعمال إزالة لـ3 حالات تعدٍ بمساحة 709 م2، وذلك بإشراف عاطف كامل رئيس الوحدة المحلية والعاملين بالوحدة، مدعمين بالمعدات الثقيلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.



مواصلة تنظيم حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وعدم التهاون مع أى مخالفات أو تعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، والتعامل الفورى مع أى تعديات جديدة، حفاظاً على حق الدولة وإسترداد أراضيها، وتطبيق القانون بكل حسم، بالتوازى مع إستمرار المتابعة الميدانية لمنع عودة التعديات مرة أخرى.