وحدة تكافؤ الفرص تواصل برامج التوعية والتمكين للمرأة والشباب وذوى الإعاقة بأسوان

تواصل وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة بقيادة سهير مكى تنفيذ سلسلة من الندوات واللقاءات والورش التوعوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف نشر الوعى وتعزيز ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص وتمكين مختلف فئات المجتمع.

ويأتى ذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان "، ووفقاً لمستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى، وبناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

22 ندوة و3 لقاءات مجتمعية و6 ورش تدريبية

وشملت الأنشطة تنفيذ 22 ندوة توعوية و3 لقاءات مجتمعية و6 ورش تدريبية ، تناولت عدداً من المحاور المهمة، من بينها التمكين الإقتصادى والسياسى للمرأة، ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والتثقيف المالى ، إلى جانب تنمية المهارات الحياتية والقيادية للشباب وتشجيع مشاركتهم فى جهود التنمية المجتمعية.

دعم المرأة وتعزيز الحماية المجتمعية

كما تضمنت الفعاليات التوعية بالحقوق القانونية والوظيفية، ومناهضة العنف ضد المرأة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، فضلاً عن موضوعات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والوقاية من الأمراض، إلى جانب التوعية الرقمية والأمن السيبرانى والتحول الرقمى والاستفادة من الخدمات الرقمية.

جهود متنوعة

دعم ذوى الإعاقة وتعزيز الدمج المجتمعى

وأولت وحدة تكافؤ الفرص اهتماماً بدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم، من خلال التعريف بالخدمات المتاحة لهم، وتقديم الدعم والمساندة، وتعزيز مفاهيم الدمج والمشاركة المجتمعية، بما يدعم جهود الدولة فى توفير بيئة أكثر شمولاً وتكافؤاً.

إستفادة أكثر من 1600 من المرأة والشباب وأسر ذوى الإعاقة

وإستفاد من الأنشطة المنفذة 1083 سيدة و500 شاب و25 أسرة من أسر الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من خلال الندوات والورش التدريبية واللقاءات المجتمعية والجلسات الحوارية والاستشارية والأنشطة الميدانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات والدعم اللازم.

إستمرار دعم برامج بناء الإنسان وتنمية المهارات وتعزيز التمكين الإقتصادى والإجتماعى ، مع مواصلة نشر ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص ، ودعم المرأة والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة بما يسهم فى تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين .