قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الإمارات والأردن وتحذر من تداعيات استمرار التصعيد
وزير التعليم يصل القليوبية لإفتتاح 3 مدارس بمركزي بنها وطوخ
وزير التعليم يصل القليوبية لإفتتاح 3 مدارس بمركزي بنها وطوخ
تحرك برلماني عاجل بسبب كارثة تأخر الإسعاف في حادث الطريق الإقليمي بالصف
الاستثمار: توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بورسعيد ومركز تدريب التجارة الخارجية
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر.. هل ترتفع خلال سبتمبر؟
وزير العمل: الدولة تولي ملف حماية الأطفال أولوية اتساقًا مع توجيهات الرئيس السيسي
فيفا يبرئ معروف.. القصة الكاملة لـ 12 دقيقة أثارت أزمة بين الحكام وابن المعلم
عُمان تفتح ممرا صناعيا ولوجستيا أمام المنتجات المصرية نحو أسواق آسيا
من السياسة إلى النقابات.. الاتحاد العام يفتح جسرا جديدا للتعاون المصري الصيني
شبكة للاتجار بالبشر تمتد إلى 12 دولة.. العثور على 163 طفلا مفقودا في فلوريدا| ماذا يحدث؟
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة العمل المستمر على تطوير منظومة الطيران المدني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وحدة تكافؤ الفرص تواصل برامج التوعية والتمكين للمرأة والشباب وذوى الإعاقة بأسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تواصل وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة بقيادة سهير مكى تنفيذ سلسلة من الندوات واللقاءات والورش التوعوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف نشر الوعى وتعزيز ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص وتمكين مختلف فئات المجتمع.

ويأتى ذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان "، ووفقاً لمستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى، وبناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

22 ندوة و3 لقاءات مجتمعية و6 ورش تدريبية

وشملت الأنشطة تنفيذ 22 ندوة توعوية و3 لقاءات مجتمعية و6 ورش تدريبية ، تناولت عدداً من المحاور المهمة، من بينها التمكين الإقتصادى والسياسى للمرأة، ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والتثقيف المالى ، إلى جانب تنمية المهارات الحياتية والقيادية للشباب وتشجيع مشاركتهم فى جهود التنمية المجتمعية.

دعم المرأة وتعزيز الحماية المجتمعية

كما تضمنت الفعاليات التوعية بالحقوق القانونية والوظيفية، ومناهضة العنف ضد المرأة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، فضلاً عن موضوعات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والوقاية من الأمراض، إلى جانب التوعية الرقمية والأمن السيبرانى والتحول الرقمى والاستفادة من الخدمات الرقمية.

جهود متنوعة

دعم ذوى الإعاقة وتعزيز الدمج المجتمعى

وأولت وحدة تكافؤ الفرص اهتماماً بدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم، من خلال التعريف بالخدمات المتاحة لهم، وتقديم الدعم والمساندة، وتعزيز مفاهيم الدمج والمشاركة المجتمعية، بما يدعم جهود الدولة فى توفير بيئة أكثر شمولاً وتكافؤاً.

إستفادة أكثر من 1600 من المرأة والشباب وأسر ذوى الإعاقة

وإستفاد من الأنشطة المنفذة 1083 سيدة و500 شاب و25 أسرة من أسر الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من خلال الندوات والورش التدريبية واللقاءات المجتمعية والجلسات الحوارية والاستشارية والأنشطة الميدانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات والدعم اللازم.

إستمرار دعم برامج بناء الإنسان وتنمية المهارات وتعزيز التمكين الإقتصادى والإجتماعى ، مع مواصلة نشر ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص ، ودعم المرأة والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة بما يسهم فى تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

جمعة وكريم ومعروف

الكلام اللي قلته مش هغيره.. كريم حسن شحاتة يتمسك بتصريحاته بشأن واقعة وائل جمعة ومعروف

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

أسعار الدواجن

بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير يطلب وضع شرط جزائي بـ2 مليون دولار.. والأهلي يرد: طلبك مرفوض

زيادة الإيجار القديم 2026

زيادة الإيجار القديم غدًا.. احسب هتدفع كام على شقتك؟

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

ترشيحاتنا

الرئيس عون

الرئيس عون من أثينا: آن الأوان للبنان أن يستقر والحل بالدبلوماسية لا بالحرب

الإمارات تدين الهجوم الإيراني على البلاد

الإمارات تدين الهجوم الإيراني على البلاد: لن نتهاون في حماية أمننا وسيادتنا

مجلس الامن

فرنسا تتولى رئاسة مجلس الأمن في سبتمبر وسط ملفات دولية ساخنة واستحقاقات أممية رفيعة المستوى

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

بعد فقدان وزنها..والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور

والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور
والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور
والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور

بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى آخر ظهور لها

بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها

بملابس ملفتة.. زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها

بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها
بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها
بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد