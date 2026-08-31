انطلاق قوافل المسرح المتنقل بقرى المستقبل بشرق بولاق في الوادي الجديد

انطلقت فعاليات قوافل المسرح المتنقل بقرى المستقبل بشرق بولاق بمحافظة الوادي الجديد، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبمشاركة جامعة الوادي الجديد والهيئة العامة لقصور الثقافة.

قوافل المسرح المتنقل

وتضمنت الفعاليات قافلة طبية ضمن مبادرة «مهارة حياة» في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، إلى جانب قافلة طبية ضمن مبادرة «100 مليون صحة» بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

وشهدت القافلة عددًا من الفقرات الثقافية والفنية، من بينها محاضرة حول «التمكين الثقافي للمرأة»، وفقرة للإرشادات الطبية، وعروض لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية، بالإضافة إلى أمسية شعرية وفقرات لاكتشاف مواهب الأطفال في الشعر والغناء.

كما تضمنت الفعاليات تنفيذ ورش فنية للأطفال للرسم بالرمال والتلوين على الفخار، إلى جانب معرض للكتاب يضم إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور.

وتأتي قوافل المسرح المتنقل في إطار جهود الوصول بالأنشطة الثقافية والفنية والخدمات المجتمعية إلى القرى والمناطق المختلفة بمحافظة الوادي الجديد، وتعزيز المشاركة المجتمعية ونشر الثقافة والفنون بين المواطنين.