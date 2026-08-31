مدير تعليم الوادي الجديد يتابع استعدادات مدرسة فوسفات مصر للتكنولوجيا التطبيقية لدخولها الخدمة

التقى عبد الرحمن محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، وفدًا من وزارة التربية والتعليم وشركة فوسفات مصر، لمتابعة آخر مستجدات العمل بمدرسة فوسفات مصر للتكنولوجيا التطبيقية، تمهيدًا لدخولها الخدمة، وذلك بحضور أسامة عز الدين، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومدير إدارة التعليم والتدريب المزدوج بالمديرية.

التوسع في نوعيات التعليم الفني وربط الدراسة باحتياجات سوق العمل

جاء اللقاء في إطار توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ودعم الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، للتوسع في نوعيات التعليم الفني وربط الدراسة باحتياجات سوق العمل، خاصة في مجال التعدين الذي تتمتع المحافظة بمقومات كبيرة للتوسع فيه.

وناقش اللقاء مستجدات إنشاء المدرسة، التي تعد أول مدرسة متخصصة في مجال التعدين بالمحافظة، وتضم تخصصات فني تعدين، وصيانة المعدات الثقيلة، وفني معامل، بما يسهم في إعداد وتأهيل الطلاب بالمهارات الفنية والتطبيقية اللازمة لسوق العمل.

وأكد مدير المديرية أن المدرسة تمثل نموذجًا متميزًا للتعليم الفني بالمحافظة، وتسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة للعمل في المجالات المرتبطة بقطاع التعدين، معربًا عن تقديره لدعم الدولة واهتمامها بتطوير منظومة التعليم الفني وإتاحة تخصصات جديدة أمام أبناء المحافظة.