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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شاب في حادث بالوادي الجديد

اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

لقي شاب يبلغ من العمر 26 عامًا مصرعه، اليوم الإثنين، إثر حادث تصادم وقع بين تروسيكل وعربة «كارو» على طريق بلاط – الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بالقرب من مدخل قرية ذخيرة التابعة لمركز بلاط.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق، ووصول جثمان شاب إلى مستشفى بلاط المركزي.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة تصادم تروسيكل بعربة «كارو»، ما أسفر عن مصرع أحمد سعيد عبد السلام دسوقي، 26 عامًا.

ودفعت الجهات المعنية بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل جثمان الشاب إلى مستشفى بلاط المركزي، ووضعه تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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