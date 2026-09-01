سقوط الإبن العاق عقب اعتدائه على أمه في قبضة أمن المحلة

شهدت منطقة السكة الوسطي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، منذ قليل تجرد شاب في بداية العقد الثالث من عمره، من كافة المشاعر الإنسانية وشروعه في الاعتداء على أمه بالضرب المبرح والسباب والقذف ليلا ونهارا، وخلعه ملابسه والإشارة بأصابعه بعلامات منافية للآداب العامة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتمكنت مباحث قسم شرطة ثالث المحلة، من ضبط الشاب العشريني عقب شكوي رسمية من أمه ضده بالاعتداء المتكرر عليها بالضرب والسباب، وتم اقتياده إلي ديوان قسم الشرطة لعرضه على جهات التحقيق .

تحرك أمني عاجل

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الامنيه بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ السيدة "م.ا"59 سنة يفيد باعتداء نجلها "م.ج"23 سنة بالضرب المبرح والاعتداء بالسباب والقذف بسبب رفضها اعطائها أموالا بنطاق دائرة القسم .

الاعتداء علي الأم



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان إقامة الأسرة .

ضبط الابن العاق

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثالث المحلة برئاسة الرائد محمد أيمن وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الابن العاق .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.