رونالدو وروبرتو كارلوس يستحوذان على 80% من إنتر دي ليميرا لإعادة النادي إلى القمة

بدأ أسطورتا كرة القدم البرازيلية رونالدو نازاريو وروبرتو كارلوس مرحلة جديدة في مسيرتهما الرياضية، لكن هذه المرة من بوابة الاستثمار، بعدما وافق نادي إنتر دي ليميرا على انتقال 80% من أسهم شركة كرة القدم التابعة له إلى مجموعة استثمارية تضمهما، في خطوة تستهدف إعادة بناء النادي ودفعه نحو المنافسة على مستويات أعلى في الكرة البرازيلية.

وجاءت الموافقة خلال اجتماع الجمعية العمومية للنادي، لتفتح الباب أمام مشروع استثماري طويل الأمد يركز على تطوير الفريق وتعزيز بنيته الرياضية والمالية.

موافقة كاسحة على الصفقة

وشهد اجتماع الجمعية العمومية تأييدًا واسعًا للاتفاق، بعدما صوت 53 عضوًا لصالح الصفقة مقابل صوت واحد فقط رفضها.

وبموجب القرار، سيتم تأسيس شركة مساهمة لكرة القدم، مع انتقال الحصة الأكبر، البالغة 80%، إلى المجموعة الاستثمارية، بينما تحتفظ جمعية إنتر دي ليميرا بنسبة 20% من الأسهم.

مجموعة استثمارية تضم نجومًا ورجال أعمال

ولا تقتصر المجموعة الجديدة على رونالدو نازاريو وروبرتو كارلوس، إذ تضم أيضًا رجل الأعمال إنريكو أمبروجيني إلى جانب عدد من المستثمرين الآخرين.

وتشير التقارير إلى أن المشروع قد يشهد استثمارات تصل قيمتها إلى 454 مليون ريال برازيلي على مدار 10 سنوات، إلا أن هذه القيمة تظل تقديرية ومرتبطة بتحقيق مستهدفات النمو والتطوير، ولا تمثل مبلغًا مضمونًا سيتم ضخه بالكامل في خزائن النادي.

هدف طويل الأمد.. العودة إلى الدوري البرازيلي الممتاز

ويحمل إنتر دي ليميرا تاريخًا يمتد لأكثر من قرن، بعدما تأسس قبل 112 عامًا، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا في مسيرته وتراجعًا عبر درجات الدوري البرازيلي.

ويعمل الهيكل الاستثماري الجديد على إعادة بناء النادي من الناحيتين الرياضية والاقتصادية، مع وضع هدف أساسي يتمثل في الوصول إلى الدوري البرازيلي الممتاز خلال السنوات المقبلة.

النادي ينافس حاليًا في الدرجة الثالثة

ويشارك إنتر دي ليميرا حاليًا في دوري الدرجة الثالثة البرازيلي، إلى جانب منافسته في بطولة دوري ولاية ساو باولو.

وكان النادي قد عاش فترات أكثر نجاحًا في تاريخه، ومن أبرز إنجازاته التتويج ببطولة ولاية ساو باولو عام 1986، قبل أن يتراجع تدريجيًا خلال السنوات التالية ويبتعد عن مستويات المنافسة الأعلى.

البرازيل تواصل تحويل الأندية إلى شركات

وتأتي صفقة إنتر دي ليميرا في ظل توجه متزايد داخل كرة القدم البرازيلية نحو تحويل الأندية إلى شركات مساهمة لكرة القدم، بهدف فتح المجال أمام المستثمرين ورؤوس الأموال الخاصة.

ويمنح هذا النموذج الأندية فرصة الحصول على مصادر تمويل جديدة، يمكن توجيهها إلى تطوير البنية التحتية، ودعم الفرق، وتحسين الإدارة، إلى جانب زيادة الاستثمار في اكتشاف وتطوير المواهب الشابة.

رونالدو وروبرتو كارلوس أمام تحدٍ جديد

ويمثل دخول رونالدو نازاريو وروبرتو كارلوس في مشروع إنتر دي ليميرا تحديًا مختلفًا عن تجاربهما السابقة في كرة القدم، بعدما انتقلا من دور النجوم داخل الملعب إلى صناعة القرار والاستثمار.

وتترقب جماهير النادي البرازيلي نتائج هذا المشروع خلال السنوات المقبلة، ومدى نجاح المجموعة الجديدة في تحويل خطط التطوير إلى واقع يعيد إنتر دي ليميرا تدريجيًا إلى دائرة المنافسة في الكرة البرازيلية.