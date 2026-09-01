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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انعقاد منتدى الأعمال المصري–البوركيني لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر، في منتدى الأعمال المصري–البوركيني، بمشاركة السيد كاراموكو تراوري، وزير خارجية بوركينافاسو وعدد من كبار المسؤولين، ورؤساء وممثلي الغرف التجارية واتحادات الأعمال، وممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدين، وبحضور د. شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب ممثلاً عن اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية. 

أكد الوزير عبد العاطي أن المنتدى يعكس الحرص على ترجمة العلاقات السياسية بين البلدين إلى مشروعات واستثمارات وفرص عمل تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين وفي إطار البناء على زيارة الوزير إلى واجادوجو في يوليو ٢٠٢٥ والتي شهدت عقد منتدى لرجال الأعمال بمشاركة ممثلي القطاع الخاص في البلدين، والاتفاق على أهمية استمرار التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال المصري والبوركيني والبناء على الفرص التي تم تحديدها خلال تلك الزيارة.

 كما أشار وزير الخارجية إلى تمتع الشركات المصرية بخبرات كبيرة في العديد من القطاعات التي تمثل أولوية للجانب البوركيني وفي مقدمتها البنية التحتية والتشييد ومواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والصناعات الكيمياوية والأسمدة والمعدات والآلات الزراعية والطاقة والتعدين، وتدشين خط طيران مباشر بين البلدين، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لتعزيز التواصل المباشر بين اتحادات وغرف الصناعة والتجارة والشركات في البلدين باعتبار القطاع الخاص المحرك الرئيسي لأي تعاون اقتصادي مستدام.

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى التحضيرات الجارية لعقد منتدى العلمين–أفريقيا خلال الفترة من ٢-٤ أكتوبر القادم تنفيذاً لقرار القمة الأفريقية الأخيرة بعقده كل عامين في مدينة العلمين، مؤكداً أنه يمثل منصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، موجهاً الدعوة للشركات والقطاع الخاص البوركيني للمشاركة الفاعلة في أعمال المنتدى واستكشاف فرص التعاون والاستثمار مع نظرائهم من مصر والدول الأفريقية، لزيادة معدلات التجارة البينية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

من جانبه، أعرب وزير خارجية بوركينافاسو عن تقدير بلاده للعلاقات المتميزة التي تجمعها بمصر، مؤكداً حرص بلاده على توفير المناخ الملائم لتوسيع مشاركة القطاع الخاص المصري وجذب مزيد من الاستثمارات، معرباً عن تطلعه لأن يسهم منتدى الأعمال المصري–البوركيني في إقامة شراكات عملية ومستدامة بين مجتمعي الأعمال في البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بما يعكس المستوى المتميز للعلاقات السياسية بين مصر وبوركينافاسو.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي منتدى الأعمال المصري منتدى الأعمال المصري–البوركين كاراموكو تراوري وزير خارجية بوركينافاسو

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