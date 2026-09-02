سعر لكزس IS موديل 2027 في السعودية

أعلنت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس IS موديل 2027، وتنتمي IS لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، بي إم دبليو الفئة الثالثة، ومرسيدس سي كلاس .

سيارة لكزس IS موديل 2027 الجديدة

ويأتي هذا الإصدار الخاص المحدود بعدد 350 سيارة فقط في السوق الأمريكي، وهي مصممة على فئة IS 350 F Sport، وبها حزمة من التجهيزات الحصرية واللمسات الجمالية الفريدة التي تبرز طابعها الرياضي.

مواصفات لكزس IS موديل 2027

سيارة لكزس IS موديل 2027 الجديدة

تظهر سيارة لكزس IS موديل 2027 بلون خارجي جديد وفريد يدعى الأخضر Envious، يمنح هيكل السيدان طابع هجومي وأنيق، وبها جنوط ألومنيوم مقاس 19 بوصه رياضية ومزودة بتوقيع شركة BBS العالمية، وبها مصابيح أمامية ثلاثة الشعاع بتقنية LED، وبها فتحة سقف، وجناح خلفي مدمج.

سيارة لكزس IS موديل 2027 الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة لكزس IS موديل 2027 بها، مقاعد مكسوة بالجلد الصناعي المطور مع تطريزات باللون الأخضر لتتناغم مع الطلاء الخارجي، وبها نظام صوتي فاخر من مارك ليفينسون ، وبها ستارة خلفية كهربائية للوقاية من الشمس، وبها حزمة Technology Package، بجانب نظام مساعد الازدحام المروري، ومساعد تغيير المسار، ونظام التحذير من الحركة المرورية التقاطعية الأمامية.

محرك لكزس IS موديل 2027

سيارة لكزس IS موديل 2027 الجديدة

تحصل سيارة لكزس IS موديل 2027 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 311 حصان، وعزم دوران 380 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة لكزس IS موديل 2027 الجديدة

ويوجد بسيارة لكزس IS موديل 2027، نظام تعليق متكيف مع وضعيات قيادة متعددة، بالإضافة إلى تفاضل محدود الانزلاق من نوع تورسين .

سعر لكزس IS موديل 2027

سيارة لكزس IS موديل 2027 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة لكزس IS موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي 230 ألف ريال سعودي .

الفئة الأولي من سيارة لكزس IS موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي 236 ألف ريال سعودي .