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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد انضمامه رسميًا للحزب .. أسامة قاسم : الوفد بيت الأمة .. ونبض الشعب | صور

الإعلامي أسامة قاسم
الإعلامي أسامة قاسم
معتز الخصوصي

أكد الإعلامي التليفزيوني أسامة قاسم أن حزب الوفد يمثل بالنسبة له «بيت الأمة» وأحد الأحزاب الحقيقية التي ارتبطت في وجدان المصريين بنبض الشارع والتعبير عن قضايا المواطنين، معلنًا دعمه الكامل للجهود التي يقودها الدكتور السيد البدوي شحاتة لإعادة إحياء الحزب واستعادة دوره في الحياة السياسية المصرية.

وقال قاسم، بعد انضمامه إلى بيت الأمة، إن الوفد ليس مجرد حزب ورقي يسعى إلى تحقيق الشهرة أو الظهور الإعلامي، وإنما حزب يمتلك تاريخًا وطنيًا عريقًا، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب استعادة دوره من خلال العمل الميداني الحقيقي والتواجد بين المواطنين وتقديم خدمات مجتمعية تعكس قيمة الحزب وتاريخه.

وأشار الإعلامي أسامة قاسم إلى أن حبه وتعلقه بحزب الوفد يعود إلى مراحل نشأته الأولى، موضحًا أن اسم الوفد ارتبط في وجدانه بالأحزاب الحقيقية التي تمثل نبض الشعب وتعبر عن تطلعاته، مشددًا على أن إحياء الحزب يمثل خطوة مهمة نحو استعادة التعددية والحراك السياسي الفاعل.

وأضاف قاسم أن أولى خطوات حياته العملية كانت من خلال التعاون مع الدكتور السيد البدوي، وهو ما أتاح له فرصة التعرف عن قرب على شخصيته، مؤكدًا أنه لمس خلال تلك الفترة وطنيته وحبه المخلص لمصر.

وأكد قاسم دعمه للدكتور السيد البدوي في جهوده لإعادة بناء حزب الوفد واستعادة مكانته السياسية، قائلًا: «لا بد أن نضع أيدينا جميعًا في يديه، وبصفتي عارفًا بوطنيته، أقول له وأنا مغمض: أنا معك».


السيرة الذاتية للإعلامي أسامة قاسم

ويتمتع الإعلامي أسامة قاسم بخبرة متنوعة في مجال الإعلام والعمل العام، حيث قدم برامج تلفزيونية عبر عدد من القنوات، من بينها النهار والشمس وأزهري، كما شغل منصب المستشار الإعلامي السابق للاتحاد المصري للدراجات.

وعلى مستوى العمل العام والمجتمعي، سبق له عضوية مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من 2024 إلى 2025، كما تولى رئاسة لجنة الإعلام والتواصل الجماهيري بالمجلس، وسبق له عضوية مجلس إدارة نادي مدينة 6 أكتوبر الرياضي.

كما شغل قاسم عضوية مجلس إدارة جريدة «دايلي برس مصر»، وعضوية مجلس إدارة جريدة «المساء العربي»، إلى جانب عضوية مجلس إدارة أكاديمية جاجورا إيجيبت للعلوم التطبيقية خلال الفترة من 2022 إلى 2023، وعضوية هيئة العلماء بمجلس علماء ومبدعي مصر والعرب، وعضوية لجنة الصحافة والإعلام.

وشارك كذلك في عدد من الفعاليات والمشروعات الإعلامية، من بينها تأليف فقرة «هنا مصر» ضمن احتفالية عيد الشرطة عام 2020.

وفي مجال التأهيل والتدريب الإعلامي، حصل أسامة قاسم على برنامج «المحاور التليفزيوني المحترف» من الأكاديمية المتحدة للإعلام، ودبلومة «المتحدث الإعلامي الرسمي المؤسسي» من مؤسسة أخبار اليوم، إلى جانب تدريبات متخصصة في إعداد المؤتمرات الصحفية، وإدارة الفعاليات الإعلامية، والتعامل مع وسائل الإعلام، وبناء الصورة الإعلامية للمؤسسات، وإعداد وصياغة البيانات الإعلامية، ومهارات مواجهة وسائل الإعلام، وفق برنامج التطوير والإصلاح الإداري «رؤية مصر 2030».

الإعلامي أسامة قاسم حزب الوفد مجلس النواب الوفد

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