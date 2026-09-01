إهماله يسبب مضاعفات محرجة .. اكتشف أهم أعراض التهاب المثانة

يعد التهاب المثانة من المشكلات الشائعة بين جميع الأعمار وتتسبب في مضاعفات ومتاعب عديدة في حين أن الاكتشاف المبكر يساعد في السيطرة على هذه المشكلة بسرعة.

ووفقا لموقع مايو كلينك قد تشمل مؤشرات التهاب المثانة وأعراضه ما يلي:

الحاجة القوية والمستمرة للتبول

الشعور بالألم أو الحرقة عند التبول

التبول بكميات صغيرة على نحو متكرر

ظهور دم في البول

بول غائم أو له رائحة قوية

شعور مزعج في منطقة الحوض

الشعور بضغط في منطقة أسفل السرة (البطن)

حمى خفيفة

قد تشير النوبات الجديدة للتبول اللاإرادي النهاري لدى الأطفال الصغار إلى الإصابة بعدوى الجهاز البولي، حيث إن التبول الليلي في الفراش وحده لا يحدث غالبًا بسبب الإصابة بعدوى الجهاز البولي.

متى يجب زيارة الطبيب

اطلب الرعاية الطبية فورًا إذا ظهرت عليك المؤشرات والأعراض الشائعة لالتهاب الكلى وهي تشمل ما يلي:

ألم في الظهر أو في أحد جانبي الجسم

الحُمّى والقشعريرة

الغثيان والقيء