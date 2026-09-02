بيحكي لصاحبه عن خناقاتكم؟ .. 7 نصائح تتعاملي بيها مع زوجك من غير ما تكبّري المشكلة

قد تشعر الزوجة بالضيق عندما تعرف أن زوجها يحكي لصديقه المقرب تفاصيل الخلافات التي تحدث بينهما، خصوصًا إذا كانت تتضمن عيوبها أو مشكلات شخصية داخل المنزل. وفي الوقت نفسه، قد يرى الزوج أن ما يفعله مجرد فضفضة مع شخص يثق به منذ سنوات.

وهنا تظهر المشكلة الحقيقية: متى تكون فضفضة طبيعية، ومتى تتحول إلى انتهاك لخصوصية العلاقة وتقليل من الزوجة؟

فى إطار هذا السياق قال الدكتور محمد هاني اخصائي الصحة النفسية واستشارة العلاقات الأسرية، فى تصريحات خاصة ل صدي البلد، أن التعامل مع الموقف يحتاج إلى هدوء وحوار واضح، لأن المواجهة بعصبية أو اتهامات مباشرة قد تجعل الزوج يدافع عن نفسه بدلًا من الاستماع إلى مشاعر زوجته.

1. متواجهيهوش وأنتِ غاضبة

أول نصيحة هي اختيار التوقيت المناسب.

إذا اكتشفتِ أن زوجك تحدث عنك لصديقه، فلا تفتحي الموضوع أثناء الخناقة أو في لحظة غضب، لأن الحوار قد يتحول سريعًا إلى تبادل اتهامات.

انتظري حتى تهدأ الأجواء، ثم تحدثي معه بهدوء.

ممكن تقولي له:

أنا عايزة أتكلم معاك في حاجة ضايقتني، ومش هدفي أعمل مشكلة، لكن محتاجة نفهم بعض.

الجملة دي تفتح باب الحوار بدل ما تبدأه باتهام.

2. عبري عن مشاعرك بدل اتهامه

بدل أن تقولي: أنت بتفضحني وبتحكي أسرارنا للناس، حاولي وصف تأثير تصرفه عليكِ.

قولي مثلًا:

أنا اتضايقت لما عرفت إن تفاصيل الخلافات بينا اتقالت لصاحبك، لأن بالنسبة لي في حاجات بتحصل بين الزوجين المفروض تفضل بينهم.

الفرق هنا أن الكلام يركز على مشاعرك وحدودك بدل اتهامه بأنه شخص سيئ.

3. اسأليه عن سبب كلامه مع صاحبه

قبل الحكم على تصرفه، اسأليه ببساطة:

إنت لما بتحكي لصاحبك عن مشاكلنا، بتكون محتاج نصيحة ولا مجرد فضفضة؟

قد يكون الزوج فعلًا تحت ضغط ويحتاج إلى شخص يثق به، خصوصًا إذا كان صديقه شخصًا حكيمًا ويحاول مساعدته.

فهم السبب لا يعني الموافقة على كل ما قاله، لكنه يساعدك على معرفة الطريقة المناسبة للتعامل مع الأمر.

4. اتفقوا على حدود واضحة للخصوصية

من أهم الخطوات أن تتفقا معًا على الأشياء التي يمكن مشاركتها مع الآخرين والأشياء التي لا يجوز الحديث عنها.

يمكن أن تقولي:

أنا مش ضد إنك تفضفض لصاحبك لو محتاج، لكن خلينا نتفق إن تفاصيل معينة تفضل بينا، خصوصًا الأمور الشخصية جدًا وأسرار البيت.

وبالمثل، يمكن أن تتفقا على أن لكِ أنتِ أيضًا الحق في طلب المشورة من شخص موثوق إذا احتجتِ ذلك، مع الحفاظ على خصوصية الزوج والعلاقة.

5. لو كان بينتقدك.. اسأليه عن المشكلة الحقيقية

إذا اكتشفتِ أنه لا يكتفي بالفضفضة وإنما يكرر أمام صديقه عيوبك وانتقاداتك، فلا تدخلي مباشرة في معركة حول قال إيه.

الأفضل أن تسأليه:

هل في حاجات معينة في تصرفاتي مضايقاك ومش عارف تقولها لي؟ لو في حاجة محتاجة تتغير، أنا أفضل أعرفها منك مباشرة.

هذا السؤال يمكن أن يحول الموقف من مشكلة مع الصديق إلى حوار مباشر بين الزوجين.

6. متدخليش في مواجهة مع صاحبه

من الأخطاء التي قد تزيد المشكلة أن تتصلي بصديق الزوج أو تواجهيه بسبب الكلام الذي سمعته.

الأصل أن المشكلة بينك وبين زوجك، وهو المسؤول عن وضع حدود لما يشارك به الآخرين.

كما أن الدخول في مواجهة مع الصديق قد يجعل الزوج يشعر بأنه أصبح مضطرًا للدفاع عنه، فتبتعد المشكلة عن أصلها.

7. راقبي رد فعله بعد الحوار

الأهم ليس فقط ما حدث في الماضي، وإنما ماذا سيفعل الزوج بعد أن يعرف أن الأمر يزعجك.

إذا تفهم مشاعرك وحاول تقليل التفاصيل التي يشاركها، فهذا مؤشر جيد.

أما إذا استمر في كشف أسرار العلاقة، أو استخدم ما يحكيه لصديقه لإهانتك أو الضغط عليكِ، فهنا يجب التعامل مع الأمر بجدية أكبر ووضع حدود واضحة.

ماذا تقولين له تحديدًا؟

إذا كنتِ لا تعرفين كيف تبدأين الحديث، يمكن أن تقولي:

أنا عارفة إنك ممكن تحتاج تفضفض، وأنا مش عايزة أمنعك من إنك تتكلم مع شخص تثق فيه. لكن لما تفاصيل خناقاتنا أو عيوبي تتقال لحد تاني، أنا بحس إن خصوصيتي وكرامتي اتأثرت. أنا محتاجة نتفق إن المشاكل بينا تتحل بينا الأول، ولو محتاج رأي من شخص تثق فيه، يكون الكلام في حدود ومن غير تفاصيل تجرحني أو تكشف أسرارنا.

ولو اكتشفتِ أن زوجك يتحدث عنك لأنه فعلًا يشعر بوجود مشكلات في العلاقة، يمكنك إضافة:

ولو في حاجة أنا بعملها مضايقاك، أنا مستعدة أسمعها منك ونحاول نغيرها، لكن مش عايزة أعرف مشاكلنا من كلامك مع أصحابك. خلينا نتكلم مع بعض الأول.

إمتى تكون الفضفضة طبيعية وإمتى تصبح مشكلة؟

الفضفضة ليست بالضرورة أمرًا سيئًا، فالإنسان قد يحتاج أحيانًا إلى شخص يثق به ليسمعه أو ينصحه. لكن هناك فرق بين طلب المشورة وبين إهانة الزوجة أو السخرية منها أو كشف أسرارها أو تحريض الآخرين عليها.

وإذا أصبحت الخلافات متكررة جدًا، أو تحول الحديث مع الصديق إلى وسيلة لاتخاذ قرارات تخص الزواج دون مشاركة الزوجة، فقد يكون من الأفضل اللجوء إلى شخص ناضج ومحايد أو مستشار أسري يساعد الطرفين على الحوار.