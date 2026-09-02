استشاري أمراض الدم بمستشفى الغردقة العام يومي الاثنين والخميس

أعلنت مستشفى الغردقة العام عن تواجد استشاري أمراض الدم بالعيادات الخارجية يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، في إطار جهود المستشفى لتوفير الخدمات الطبية التخصصية لأهالي محافظة البحر الأحمر.

وتبدأ مواعيد استقبال المرضى اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا بالعيادات الخارجية بالمستشفى.

وتأتي الخطوة بهدف التيسير على المرضى وتوفير خدمات الكشف والاستشارة التخصصية داخل المحافظة، بما يقلل الحاجة إلى السفر خارج البحر الأحمر للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت المستشفى حرصها على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في توفير التخصصات الطبية المختلفة بما يلبي احتياجات أهالي المحافظة.