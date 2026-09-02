غلق وتشميع مراكز أشعة وعلاج طبيعي غير مرخصة بجنوب الغردقة

نفّذ حي جنوب الغردقة حملة تفتيشية موسعة استهدفت عددًا من المنشآت الطبية الخاصة، أسفرت عن غلق وتشميع مركزي أشعة ومركز للعلاج الطبيعي، بعد اكتشاف إدارتها ومزاولة النشاط دون التراخيص القانونية اللازمة.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والتراخيص المنظمة للعمل، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين.

وقاد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، الحملة من خلال تكليف مسؤول مركز إصدار التراخيص بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، لمراجعة موقف عدد من المنشآت الطبية بنطاق الحي.

وأسفرت الحملة عن تشميع مركزَي أشعة (X-Ray)، أحدهما داخل مستشفى خاص، والآخر داخل مركز طبي بمنطقتي الكوثر ومبارك 6، وذلك لعدم حصولهما على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

كما جرى تشميع مركز للعلاج الطبيعي بشارع النصر، بعد ثبوت عدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية والخدمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتعامل بحسم مع أي منشأة تمارس نشاطًا دون استيفاء الاشتراطات والتراخيص المقررة.