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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

دراسة تكشف: مركب طبيعي في الرمان يدعم صحة القلب

الرمان
الرمان
نهى هجرس

يعمل مركب ينتج في الجسم بعد تناول الرمان على تحسين وظائف القلب بنسبة تصل إلى 80% في نوع من قصور القلب ذي خيارات علاجية محدودة.

اكتشف العلماء في كلية كينجز كوليدج لندن أن مادة اليوروليثين أ - وهي مركب طبيعي ينتج في الجسم بعد تناول أطعمة مثل الرمان والجوز وبعض أنواع التوت - تعمل على تحسين قدرة القلب على الاسترخاء، وتقليل التندب، ومنع التضخم الضار للقلب.

قد يُعطي هذا الاكتشاف أملاً للعديد من الأشخاص الذين يعانون من نوع من قصور القلب حيث يحتفظ القلب بقدرته على ضخ الدم، ولكنه يصبح متصلباً وأقل قدرة على الاسترخاء بين النبضات، مما يُصعّب امتلائه بالدم، يُعرف هذا النوع بقصور القلب مع الحفاظ على الكسر القذفي، ويُمثل حوالي نصف حالات قصور القلب، قد تُؤدي هذه الحالة إلى ضيق التنفس، والإرهاق، وانخفاض القدرة على ممارسة الرياضة، وتدني جودة الحياة بشكل عام

وفي سابقة بحثية، اكتشف العلماء أن مادة اليوروليثين أ تُنشّط بروتينًا يُسمى PKG1α، والذي يلعب دورًا هامًا في كلٍ من وظيفة الأوعية الدموية واسترخاء عضلة القلب، يستهدف اليوروليثين أ حمضًا أمينيًا مُحددًا على هذا البروتين، مُنشّطًا مسارًا يُؤدي إلى فوائد قلبية وعائية.

أظهرت النماذج الحيوانية المعالجة باليوروليثين أ تحسناً في وظائف القلب بنسبة تصل إلى 80% مقارنةً بالنماذج غير المعالجة، وكشفت التجربة المخبرية أن اليوروليثين أ زاد من قدرة أنسجة القلب على الاسترخاء وقلل من التندب الضار، المعروف أيضاً بالتليف، مقارنةً بالمجموعات الضابطة، كما قلل المركب من تضخم خلايا عضلة القلب مقارنةً بالمجموعات الضابطة، مما ساعد في الحفاظ على وظائف الخلايا الطبيعية.

الرمان القلب فوائد الرمان لصحة القلب فوائد الرمان

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