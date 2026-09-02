تعذر حضوره.. جامعة المنصورة تناقش رسالة دكتوراه لباحث فلسطيني عبر «فيديو كونفرانس»

ناقشت كلية الحقوق بجامعة المنصورة، رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث الفلسطيني عبد الله محمد عبد اشتيوي، بعنوان «الأثر الرجعي في القانون العام – دراسة مقارنة»، وذلك عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، نظرًا لتعذر حضوره إلى مصر في ظل الظروف الراهنة.

وضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور شريف خاطر، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة المنصورة، مشرفًا ورئيسًا، والدكتورة بسمة أمين، أستاذ القانون العام المساعد بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، عضوًا، والمستشار الدكتور محمد صالح حجازي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عضوًا.

وأقيمت المناقشة بقاعة الدكتور الشافعي بشير بكلية الحقوق، بحضور أعضاء اللجنة، حيث استعرض الباحث موضوع رسالته وما تضمنته من دراسة للأثر الرجعي في القانون العام من خلال المقارنة بين النظم القانونية محل الدراسة.

وتعود الموافقة على عقد المناقشة عن بُعد إلى طلب تقدم به الباحث إلى الجامعة، أوضح فيه تعذر حضوره إلى مصر بسبب وجوده في فلسطين والظروف التي تحول دون سفره، ملتمسًا إتاحة مناقشة رسالته باستخدام تقنية «فيديو كونفرانس» عبر المنصة التى تراها جامعة المنصورة مناسبة.

وعقب استكمال الإجراءات الأكاديمية والإدارية المتبعة، عُرض الأمر على مجلس جامعة المنصورة، الذي وافق على عقد المناقشة عن بعد، ليتمكن الباحث من استكمال إجراءات مناقشة رسالته دون الحاجة إلى الحضور الفعلي إلى مقر الجامعة.

وعقب المناقشة، قررت لجنة المناقشة والحكم منح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.