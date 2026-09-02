قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية باقتصادية قناة السويس
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر والصين بحضور الرئيس السيسي وشي جين بينج
الرئيس السيسي ونظيره الصيني يعقدان جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين
الخارجية الكويتية تدين الهجمات الإيرانية عليها فجرًا
القضية الفلسطينية تتصدر مباحثات السيسي وشي.. توافق مصري صيني بشأن قضايا الشرق الأوسط
القضية الفلسطينية تتصدر مباحثات الرئيس السيسي وشي.. توافق مصري صيني بشأن قضايا الشرق الأوسط
أحمد شوبير يكشف حقيقة عودة بيزيرا للزمالك: «لا بعتنا تذاكر ولا حاجة»
أسامة الأزهري في مؤتمر الإفتاء: الأسرة «مؤسسة المؤسسات» لحماية الإنسان من تحولات العصر
5 سيارات حوادث تكشف حقيقة سرقة سيارة عامل على يد سمكري بالجيزة
سفيرا واشنطن لدى إسرائيل ولبنان يبحثان مع نتنياهو تطورات المحادثات
وسط التصعيد.. باكستان تتمسك بالمسار التفاوضي بين أمريكا وإيران
وزير السياحة يعتمد ضوابط الحج السياحي.. وبدء التسجيل للقرعة غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعذر حضوره.. جامعة المنصورة تناقش رسالة دكتوراه لباحث فلسطيني عبر «فيديو كونفرانس»

مناقشه رساله
مناقشه رساله
همت الحسينى

ناقشت كلية الحقوق بجامعة المنصورة، رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث الفلسطيني عبد الله محمد عبد اشتيوي، بعنوان «الأثر الرجعي في القانون العام – دراسة مقارنة»، وذلك عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، نظرًا لتعذر حضوره إلى مصر في ظل الظروف الراهنة.

وضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور شريف خاطر، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة المنصورة، مشرفًا ورئيسًا، والدكتورة بسمة أمين، أستاذ القانون العام المساعد بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، عضوًا، والمستشار الدكتور محمد صالح حجازي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عضوًا.

وأقيمت المناقشة بقاعة الدكتور الشافعي بشير بكلية الحقوق، بحضور أعضاء اللجنة، حيث استعرض الباحث موضوع رسالته وما تضمنته من دراسة للأثر الرجعي في القانون العام من خلال المقارنة بين النظم القانونية محل الدراسة.

وتعود الموافقة على عقد المناقشة عن بُعد إلى طلب تقدم به الباحث إلى الجامعة، أوضح فيه تعذر حضوره إلى مصر بسبب وجوده في فلسطين والظروف التي تحول دون سفره، ملتمسًا إتاحة مناقشة رسالته باستخدام تقنية «فيديو كونفرانس» عبر المنصة التى تراها جامعة المنصورة مناسبة.

وعقب استكمال الإجراءات الأكاديمية والإدارية المتبعة، عُرض الأمر على مجلس جامعة المنصورة، الذي وافق على عقد المناقشة عن بعد، ليتمكن الباحث من استكمال إجراءات مناقشة رسالته دون الحاجة إلى الحضور الفعلي إلى مقر الجامعة.

وعقب المناقشة، قررت لجنة المناقشة والحكم منح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

الدقهليه محافظه جامعه المنصوره

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات

دعاء الثلث الأخير من الليل

دعاء الثلث الأخير من الليل.. كلمات أدركها قبل الفجر تفتح لك الأبواب المغلقة

طاقم الإسعاف

طفل في الـ13 ينقذ والده من الموت بعد إصابته بسكتة دماغية على طريق صحراوي | تفاصيل

مهيب عبد الهادي

بيزيرا راجع يا رجالة .. مهيب عبدالهادي يكشف مفاجأة جديدة لجماهير الزمالك

حمزة عبد الكريم ورافينيا

البرازيلي «رافينيا» يُعيد نشر صورته مع حمزة عبد الكريم عبر انستجرام .. لهذا السبب

أسعار الدواجن

تحرّك جديد في أسعار الدواجن والبورصة الآن .. اعرف الكيلو بكام؟

عماد النحاس

المصري يُنهي مشوار عماد النحاس .. ويستقر على بديله

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي والرئيس الصيني

نائب: زيارة الرئيس الصيني تؤكد تأسيس شراكة استراتيجية ممتدة بين القاهرة وبكين

الرئيس السيسي والرئيس الصيني

نائبة: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ

نائب: تشجيع الاستثمارات الصناعية ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية

بالصور

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

تورّم العين وتغيّر لون البشرة أبرزها .. 5 علامات على الوجه تكشف وجود مشكلات في الكلى

علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى

فيديو

فيضانات نيبال

لا أمطار ولا عواصف .. كيف ضرب الفيضان نيبال دون إنذار؟ | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد