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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"إنتل" تغلق مختبرات الذكاء الاصطناعي في إسرائيل

"إنتل" تغلق مختبرات الذكاء الاصطناعي في إسرائيل
"إنتل" تغلق مختبرات الذكاء الاصطناعي في إسرائيل
أ ش أ

 كشفت صحيفة " جلوبس" الإسرائيلية اليوم ، أن شركة إنتل الأمريكية تعتزم إغلاق مختبراتها البحثية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في إسرائيل، وتسريح 13 موظفا، في خطوة قالت الشركة إن دوافعها ترتبط باعتبارات تنظيمية تتعلق بالموقع الجغرافي.

وخفضت شركة إنتل خلال السنوات الأخيرة عدد موظفيها في إسرائيل بنحو 25%، من إجمالي كان يناهز 12 ألف موظف، بما يتماشى مع وتيرة خفض الوظائف التي نفذتها الشركة على مستوى العالم.

وتقول الصحيفة، ورغم تجميد بناء مصنعها الجديدة في إسرائيل، واصلت الشركة استثمار موارد ضخمة في توظيف عمال في الهند والولايات المتحدة وتحديث مصنعها في أيرلندا.

ويعد إغلاق مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي خطوة لافتة، في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا الكبرى حول العالم على استقطاب الباحثين والمطورين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، وخاصة في مجالات وكلاء الذكاء الاصطناعي وتحسين أداء أنظمة الاستدلال.

وكان مختبر الذكاء الاصطناعي في إسرائيل يخضع لإدارة موشيه فاسربلات، أحد كبار مسؤولي إنتل، واستمر في العمل لنحو عقد، وضم مجموعة من كبار الباحثين المتخصصين في معالجة اللغة الطبيعية ونماذج اللغات الكبيرة.

ويعكس تراجع أنشطة إنتل في إسرائيل، من خفض أعداد العاملين وتجميد خطط إنشاء مصانع جديدة وصولا إلى إغلاق مختبر متخصص في أبحاث الذكاء الاصطناعي، ضغوطا متزايدة على جاذبية السوق الإسرائيلية أمام الاستثمارات التكنولوجية الكبرى، في وقت تتجه فيه الشركة إلى إعادة توزيع مواردها وتعزيز حضورها في أسواق ومراكز بحثية أخرى حول العالم.

صحيفة جلوبس الإسرائيلية شركة إنتل الأمريكية الذكاء الاصطناعي في إسرائيل

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