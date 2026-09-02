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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يشهد احتفالية نقابة المحامين لتكريم الحاصلين على الماجستير والدكتوراه

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مساء اليوم الأربعاء، حفل تكريم أبناء المحامين المتفوقين دراسيًا ورياضيًا لعام 2026، إلى جانب تكريم المحامين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.

وذلك بحضور الدكتور عبد الحليم علام، النقيب العام لمحامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، والأستاذ محمد خليل، نقيب المحامين بالغربية، وأعضاء مجلس النقابة، وذلك بمقر نادي المحامين النهري بمدينة طنطا.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية، خلال كلمته، أن الاحتفاء بالمتفوقين هو احتفاء بالعلم والاجتهاد والإرادة، مشيرًا إلى أن أبناء اليوم المتفوقين لا يتسلمون مجرد شهادة تقدير، وإنما يحملون مسؤولية الحفاظ على ما حققوه وتحويل علمهم ونجاحهم إلى عمل وإنجاز وأثر حقيقي في المجتمع، لافتًا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع بناء الإنسان المصري وتعزيز وعيه وتأهيله في مقدمة أولوياتها..

تكريم الطلاب المتفوقين 

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن محافظة الغربية تؤمن بأن الإنسان هو أهم ما تملكه، وأن دعم المتفوقين ورعاية الموهوبين وتمكين الشباب يمثل مسؤولية حقيقية تجاه مستقبل المحافظة والوطن، مؤكدًا أن التفوق لا ينبغي أن يكون محطة يتوقف عندها أبناؤنا، وإنما بداية لطريق أوسع من العمل والتميز وتحمل المسؤولية، موجّهًا التحية والتقدير لأسر المكرمين، لما قدموه من دعم وتشجيع كان وراء وصول أبنائهم إلى هذه المكانة.

الشكر لأعضاء النقابة 

ووجّه محافظ الغربية الشكر والتقدير لنقابة المحامين بالغربية على تنظيم هذه الاحتفالية ودورها في دعم أبنائها ورعاية المتفوقين، مؤكدًا أن كل مؤسسة تفتح أبوابها للعلم والتفوق وتدعم أبناءها تسهم في بناء جيل أكثر قدرة على المشاركة في صناعة المستقبل، متمنيًا للمكرمين مزيدًا من النجاح والتميز، وأن يواصلوا طريقهم علمًا وعملًا ومسؤولية وانتماءً لمصر.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل تكريم الطلاب المتفوقين احتفالية المحامين طنطا

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