محافظ شمال سيناء: مستمرون في دعم منظومة النظافة ورفع معدلات الأداء

أكد محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور، رفع كفاءة منظومة النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى دعم منظومة النظافة بمدينة العريش بعدد من المعدات الجديدة، بالتزامن مع التشغيل التدريجي لمنظومة العمل الجديدة من خلال شركة النظافة.

وقال المحافظ - في بيان اليوم/الخميس/ - إن مدينة العريش شهدت وصول دفعة جديدة من المعدات والمركبات المخصصة لأعمال جمع ورفع ونقل وترحيل المخلفات، حيث تم الدفع بجزء منها إلى مواقع العمل ودخولها الخدمة تباعًا، لدعم أعمال النظافة بمختلف قطاعات المدينة.

وأوضح أن المعدات التي وصلت حتى الآن تضمنت 28 سيارة نقل مخلفات، و3 سيارات قلاب كبير، و7 لوادر، و68 حاوية قمامة حديد، إلى جانب 3 مكانس هيدروليكية، بما يسهم في تعزيز الإمكانيات التشغيلية لمنظومة النظافة وزيادة قدرتها على التعامل مع المخلفات.

وأضاف: أنه تم الدفع بالمعدات والسيارات للعمل داخل قطاعات مدينة العريش إلى جانب الأحياء والمناطق المختلفة، مع استمرار أعمال جمع ورفع ونقل وترحيل المخلفات وفق خطة التشغيل الموضوعة.

وأكد مجاور استمرار دعم منظومة النظافة، موضحًا أن وصول الدفعة الجديدة من المعدات يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف زيادة معدلات الأداء والتغطية بمختلف قطاعات مدينة العريش، مع استمرار وصول باقي المعدات ودخولها الخدمة تباعًا..مشيرا إلي أن رئاسة مركز ومدينة العريش تتابع ميدانيًا أعمال النظافة وانتشار المعدات بصورة مستمرة، بالتنسيق مع شركة النظافة، لضمان حسن التشغيل وتحقيق أفضل استفادة من الإمكانيات المتاحة.