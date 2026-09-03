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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبنان.. عون : نرحب باي دولة ترغب في استكمال ما تقوم به اليونيفيل

عون يتوسط الوفد الهولندي
عون يتوسط الوفد الهولندي
محمود نوفل

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك اتفاق الاطار الذي تم التوصل اليه في المفاوضات اللبنانية الامريكية الاسرائيلية في واشنطن من خلال استمرار القصف وتدمير القرى الجنوبية التي تحتلها وجرف المنازل والممتلكات .

جاء ذلك خلال لقاء  الرئيس اللبناني مع  وزير التجارة الخارجية والتعاون الانمائي الهولندي.


وبيًن عون في بيان له أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في المناطق النموذجية التي اعاد انتشاره فيها، مضيفا " وكل ما يقال غير ذلك يستهدف الاساءة إلى الجيش والتشكيك بدوره والتزامه قرارات السلطة السياسية. 


وشدد على أن  اعادة إعمار الجنوب مسؤولية الدولة اللبنانية، لكن ذلك لا يمكن ان يتم في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي.


وأمضى عون قائلا : لبنان متمسك ببقاء "اليونيفيل" في الجنوب نظرا للدور المهم الذي يقوم به، واذا تعذر التمديد، فإن لبنان يرحب باي دولة شقيقة او صديقة ترغب في استكمال ما تقوم به اليونيفيل لاسيما في تقديم الدعم للجيش والجنوبيين في المجالات الإنسانية والاجتماعية والصحية والتربويّة، والاتصالات جارية لايجاد الصيغة القانونية لمثل هذا الوجود الدولي.


ومن جانبه ، صرح  الوزير الهولندي سيورد سيوردسما : بلادي متضامنة مع لبنان والشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، وزيارتي إلى النبطية امس أتاحت لي الاطلاع عن كثب على حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون وتداعيات الحرب على حياتهم ومناطقهم. 

لبنان جيش الاحتلال جوزيف عون هولندا اليونيفيل

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