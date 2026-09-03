في مبادرة هي الأولى من نوعها.. دعم المدارس بالرمال الصفراء بمركز بلاط بالوادي الجديد

أطلق مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد مبادرة موسعة لدعم المدارس والمناطق الحيوية بالمركز وتزويدها بالرمال الصفراء وتسويتها باستخدام المعدات الثقيلة التابعة للمركز، وذلك في إطار التجهيزات الشاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

تأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات حنان مجدي نور الدين، محافظ الوادي الجديد، والتي أكدت على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى وتأمين جاهزية كافة المنشآت التعليمية ومحيطها لضمان بيئة آمنة ومناسبة للطلاب.

يتابع عمار منصور محمد، رئيس مركز ومدينة بلاط، سير الأعمال ميدانياً لحظة بلحظة ، لضمان تغطية جميع المدارس والمواقع الحيوية بالنطاق الإداري للمركز. ورافق سيادته خلال جولاته التفقدية كامل محمد، نائب ثان المركز، لمتابعة دعم المدارس بالرمال الصفراء للتخلص من الحفر وتسهيل حركة الطلاب.

وأكدت رئاسة المركز استمرار العمل بكامل طاقة المعدات حتى الانتهاء من جميع المواقع المستهدفة قبل انطلاق الدراسة، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي ضمن خطة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات والمظهر الحضاري لمركز بلاط.