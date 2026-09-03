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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مطار الغردقة يستقبل 122 رحلة دولية اليوم.. تدفقات سياحية من أوروبا

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

 

يشهد مطار الغردقة الدولي، اليوم الخميس، حالة من النشاط الملحوظ في حركة الوصول، مع استقبال 122 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من المطارات الأوروبية والدولية، وعلى متنها آلاف السائحين من مختلف الجنسيات.

وتعكس أعداد الرحلات الوافدة استمرار الإقبال على مدينة الغردقة، التي تحتفظ بمكانتها كواحدة من أبرز المقاصد السياحية الشاطئية في مصر، مع تواصل توافد السائحين لقضاء إجازاتهم داخل الفنادق والمنتجعات المطلة على البحر الأحمر.

وتكثف الأجهزة المعنية والعاملون بالمطار جهودهم لتنظيم حركة الوصول وإنهاء إجراءات السائحين في أسرع وقت، بما يحافظ على انسيابية حركة التشغيل بالتزامن مع ارتفاع معدلات الرحلات الدولية القادمة إلى المدينة.

وتدعم هذه الحركة الجوية النشطة قطاع السياحة بمحافظة البحر الأحمر، من خلال تعزيز نسب الإشغال بالفنادق والمنتجعات، إلى جانب تنشيط مختلف الأنشطة البحرية والترفيهية التي يقبل عليها السائحون خلال فترة إقامتهم بالغردقة.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

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