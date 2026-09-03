عطل بكابل كهربائي يقطع التيار عن قطاع بمنطقة الكوثر في الغردقة

أعلنت رئاسة حي جنوب الغردقة، اليوم الخميس، تعرض أحد الكابلات الكهربائية بمنطقة الكوثر لعطل فني، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أحد القطاعات بالمنطقة.

وفور الإبلاغ عن العطل، جرى التنسيق مع شركة الكهرباء، التي دفعت بفريق فني متخصص إلى موقع العطل للبدء في أعمال الإصلاح وإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن.

وتتابع رئاسة الحي أعمال الإصلاح بشكل مستمر، مع التنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة الموقف والإعلان عن أي مستجدات تتعلق بموعد عودة التيار إلى المنطقة بصورة طبيعية.

وناشدت رئاسة حي جنوب الغردقة المواطنين بالمنطقة توخي الحذر خلال فترة التعامل مع العطل وأعمال الإصلاح، لحين الانتهاء من الأعمال وعودة الخدمة الكهربائية بشكل كامل.