قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء يقر زيادة التعويض النقدي لشاغلي وحدات "القاهرة التاريخية"
7 خطوات للحصول على الموافقة البيئية عبر منظومة IDEIA الرقمية
وزير البترول يبحث مع وزيرة التنمية الدولية الأسترالية تعزيز الشراكة في التعدين
الحكومة توافق على 11 قرارا مهما اليوم.. إليك التفاصيل
مبابي يواصل التألق.. رونالدو وبنزيما يتصدران قائمة هدافي ريال مدريد عبر المواسم
«الصحة» تحذّر من شركات وهمية لمكافحة الحشرات وتنشر قائمة بالمُرخصة
3 مليارات دولار إصدارات دولية وصوامع جديدة بسوهاج.. أبرز قرارات مجلس الوزراء
أول رئيس أمريكي حي يظهر على عُملة منذ قرن .. طرح دولار يحمل صورة ترامب
الجمعة... قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم وفيصل بالجيزة
هالة فاخر تدخل المستشفى.. مش قادرة تتنفس | تفاصيل حالتها الصحية
قبل انطلاق الجولة الخامسة .. ترتيب جدول الدوري السعودي
الداخلية تداهم أوكار الكيف بالمحافظات وتضبط مخدرات بقيمة 128 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عطل بكابل كهربائي يقطع التيار عن قطاع بمنطقة الكوثر في الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أعلنت رئاسة حي جنوب الغردقة، اليوم الخميس، تعرض أحد الكابلات الكهربائية بمنطقة الكوثر لعطل فني، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أحد القطاعات بالمنطقة.

وفور الإبلاغ عن العطل، جرى التنسيق مع شركة الكهرباء، التي دفعت بفريق فني متخصص إلى موقع العطل للبدء في أعمال الإصلاح وإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن.

وتتابع رئاسة الحي أعمال الإصلاح بشكل مستمر، مع التنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة الموقف والإعلان عن أي مستجدات تتعلق بموعد عودة التيار إلى المنطقة بصورة طبيعية.

وناشدت رئاسة حي جنوب الغردقة المواطنين بالمنطقة توخي الحذر خلال فترة التعامل مع العطل وأعمال الإصلاح، لحين الانتهاء من الأعمال وعودة الخدمة الكهربائية بشكل كامل.

البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة القصير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وشقيقته

حبيب قلب عمتو.. شقيقة محمد صلاح تكشف اسم مولوده الجديد

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

مشغولات ذهبية

مسار أكثر حذراً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس

محمد صلاح

«ليل» محمد صلاح .. أبرز صفات ابن الفرعون المصري الجديد

الصلاة

هل تصح الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها؟.. رد الفقهاء

الدولار

عقب صعوده.. أقل سعر لصرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

تنسيق الجامعات 2026

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 للثانوية العامة

عماد النحاس

أمير هشام: تراكمات عديدة وراء الإطاحة بـالنحاس من المصري

ترشيحاتنا

برج السرطان

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026: تقاسم النفقات

القلب

فواكه غير متوقعة تحمي القلب من الأمراض

المبيض

عشان تخلفي.. اليك علاج قصور المبيض

بالصور

هالة فاخر تدخل المستشفى.. مش قادرة تتنفس | تفاصيل حالتها الصحية

هالة فاخر
هالة فاخر
هالة فاخر

تقترب من 20 مليونا.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل

بوسي
بوسي
بوسي

أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

ابنة نجلاء فتحي
ابنة نجلاء فتحي
ابنة نجلاء فتحي

فيديو

صورة أرشيفية

رصاص الانتقام.. حبس المتهمين بإطلاق النار على منزل في سوهاج للتحقيقات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

المزيد