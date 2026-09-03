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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التطعيمات ضد الحصبة لحماية صحة الأسرة والمجتمع.. ندوة بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

 نظّم مجمع اعلام الداخلة بالوادي الجديد  اليوم بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد والإدارة الصحية بالداخلة  ، ندوة توعوية موسعة بعنوان "أهمية التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية ودور الأسرة في الوقاية"، بمشاركة  مدير الإدارة الصحية  بمركز الداخلة الدكتور عبدالله كامل ، ومدير تنظيم الأسرة بالمحافظة  الدكتور  محمود إبراهيم ، ومسؤول تنظيم الأسرة  بالداخلة الدكتورة سارة جبالي ، والأستاذة لبنى محمد مشرفة الرائدات الريفيات بمديرية  الصحة ، و نخبة من الأطباء  والمتخصصين في الصحة العامة والرائدات الريفيات ، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

في بداية الندوة أكد المحاضرون على أن الحصبة والحصبة الألمانية تُعدان من الأمراض الفيروسية المعدية التي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة على الأطفال والحوامل في حال الإهمال.

وأوضح الخبراء المتخصصون خلال الندوة أن الالتزام بجدول التطعيمات الروتينية والجرعات التنشيطية يمثل الحائط الوقائي الأول لحماية الأبناء والحد من انتشار العدوى داخل المجتمع.
وأشار المتحدثون إلى أن الحملة الطبية للتطعيم ضد الحصبة  والحصبة الألمانية ستنطلق خلال شهر أكتوبر المقبل لتطعيم جميع الأطفال من عمر تسعة أشهر حتى عشر سنوات ، وتهدف لرفع المناعة المجتمعية ضد الحصبة وحماية الأطفال من الأمراض المعدية ومضاعفاتها ، مشيدين  في هذا الصدد بدور الهيئة العامة للإستعلامات من خلال قطاع الاعلام الداخلي،  في التعاون المثمر والمسؤول مع وزارة الصحة والسكان .

كما شهدت الفعالية مناقشات تفاعلية سلطت الضوء على الشائعات والأفكار المغلوطة حول اللقاحات، حيث فُنّدت بالأدلة العلمية الموثوقة، مع التأكيد على أمان وفاعلية التطعيمات المُقدمة عبر الوحدات الصحية والمراكز الطبية. وتطرقت الكلمات إلى الدور المحوري للوالدين في متابعة بطاقات تطعيم الأطفال والالتزام بالمواعيد المقررة لضمان بناء مناعة مجتمعية قوية.
 وأختُتمت الندوة بتبني مجموعة من التوصيات العلمية والإعلامية التي تهدف إلى استدامة التوعية وتعزيز الرعاية الصحية الأسرية، حيث شددت التوصيات  على أهمية 
الالتزام  بالجدول الزمني للتطعيما مع التأكيد على ضرورة حرص الأسرة على تلقي الأطفال لجرعات تطعيم الحصبة والحصبة الألمانية في مواعيدها المقررة دون تأخير.
كما أكد التوصيات على ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية من خلال الاستمرار في تنفيذ الندوات الميدانية والنشرات الإعلامية عبر مراكز الإعلام الداخلي لتفنيد المفاهيم الخاطئة حول أمان اللقاحات وما يثار في هذا الشأن من شائعات .
كما طالب الحضور بتفعيل  دور المؤسسات التعليمية والدينيةعبر التعاون بين القطاع الصحي والمدارس والمساجد والكنائس لنشر الوعي بأهمية الوقاية ودعم المبادرات الصحية الوطنية.
ولفتت التوصيات الى أهمية الفحص المبكر والمتابعة الدورية للحوامل والتوعية بخطورة إصابة السيدات  الحوامل بالحصبة. إضافة  إلى ضرورة 
تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني عن طريق  إشراك الجمعيات الأهلية في الوصول إلى المناطق البعيدة والأكثر احتياجًا لضمان تغطية تطعيمية شاملة لكافة الأطفال.

ياتي ذلك في إطار جهود الدولة لرفع الوعي الصحي وتعزيز الرعاية الوقائية لدى المواطنين، وضمن فعاليات الحملة الاعلامية التي أطلقتها الهيئة العامة للإستعلامات تحت شعار " معا نحمي أطفالنا من الحصبة والحصبة الألمانية " ،  تحت رعاية رئيس الهيئة السفير علاء يوسف، وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي اللواء أركان حرب دكتور تامر شمس الدين،  وإشراف رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد الأستاذ حمدي سعيد.
أدار الندوة محمود عزت الاعلامي بمجمع اعلام الداخلة ، تحت إشراف  مدير المجمع محسن محمد .

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