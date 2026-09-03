عون يبحث مع وزير هولندي الأوضاع في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون مع وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي شورد شوردزما الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، إلى جانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين لبنان وهولندا.

وأكد الرئيس عون أن "إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في المفاوضات اللبنانية ـ الأميركية ـ الإسرائيلية في واشنطن، من خلال استمرار القصف وتدمير القرى الجنوبية التي تحتلها وجرف المنازل والممتلكات". وشدد على أن "الجيش يقوم بواجبه كاملاً في المناطق النموذجية التي أعاد انتشاره فيها"، معتبراً أن "كل ما يقال خلاف ذلك يستهدف الإساءة إلى الجيش والتشكيك بدوره والتزامه قرارات السلطة السياسية".

وأوضح عون أن "إعادة إعمار الجنوب مسؤولية الدولة اللبنانية، لكن ذلك لا يمكن أن يتم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي"، مشدداً على ضرورة توفير الظروف التي تسمح للدولة اللبنانية بالقيام بواجباتها تجاه المناطق الجنوبية وأهلها.

وفي ملف قوات "اليونيفيل"، أعرب الرئيس عون عن تمسك لبنان ببقائها في الجنوب، نظراً إلى الدور المهم الذي تؤديه. وقال إنه "إذا تعذر التمديد، فإن لبنان يرحب بأي دولة شقيقة أو صديقة ترغب في استكمال ما تقوم به اليونيفيل، لا سيما في تقديم الدعم للجيش والجنوبيين في المجالات الإنسانية والاجتماعية والصحية والتربوية"، مشيراً إلى أن الاتصالات جارية لإيجاد الصيغة القانونية لمثل هذا الوجود الدولي.