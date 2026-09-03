محافظ القاهرة يفتتح معرض «أهلًا مدارس» بحى السلام أول

افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، معرض «أهلًا مدارس» بحى السلام أول، والذى أقيم بالتعاون بين محافظة القاهرة، وحزب حماة الوطن، ومشاركة القطاع الخاص لتوفير احتياجات الطلاب من المستلزمات والأدوات المدرسية، استعدادًا لبدء العام الدراسى الجديد، والتيسير على الأسر وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

رافق محافظ القاهرة م . منى البطراوى، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وقيادات المحافظة.

محافظ القاهرة



وتفقد الدكتور إبراهيم صابر أقسام المعرض، واطلع على المعروضات من الأدوات والمستلزمات المدرسية والاحتياجات الأساسية للطلاب، مؤكدًا أهمية توفيرها بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، بما يتيح للأسر الحصول على احتياجات أبنائهم الدراسية بأسعار مناسبة.



وثمن محافظ القاهرة دور الأحزاب والمجتمع المدنى فى دعم الأجهزة التنفيذية لتوفير احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.