جامعة السادات تحصد 5 ميداليات في المهرجان الرياضي الثالث للجامعات لذوي الهمم ببنها

حققت جامعة مدينة السادات مشاركة متميزة في فعاليات المهرجان الرياضي الثالث للجامعات المصرية لذوي الهمم، الذي استضافته جامعة بنها خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 2 سبتمبر 2026، بمشاركة 11 جامعة مصرية.

وأكد الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بطلاب ذوي الهمم، وتحرص على توفير بيئة جامعية داعمة تتيح لهم اكتشاف قدراتهم وتنمية مواهبهم والمشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة، مؤكدًا أن الرياضة تمثل أحد أهم المسارات لتعزيز الثقة بالنفس والاندماج الإيجابي داخل المجتمع الجامعي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن دعم المواهب الطلابية، وخاصة طلاب ذوي الهمم، يأتي انطلاقًا من إيمان الجامعة بمبدأ تكافؤ الفرص وإتاحة المجال أمام جميع الطلاب لإثبات قدراتهم وتحقيق الإنجازات، بما يعكس ما يمتلكه طلاب الجامعات المصرية من طاقات وإمكانات متميزة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خميس محمد خميس، مشرف قطاع شئون التعليم والطلاب، أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تسهم في اكتشاف المواهب الرياضية وصقل قدرات الطلاب، إلى جانب إتاحة مساحة للتواصل وتبادل الخبرات والتجارب بين طلاب الجامعات المصرية، مؤكدًا استمرار دعم القطاع للأنشطة التي تعزز مشاركة الطلاب ذوي الهمم ودمجهم في الحياة الجامعية.

وشهد المهرجان منافسات متنوعة في عدد من الألعاب والأنشطة الرياضية، من بينها رفع الأثقال، وألعاب القوى، وخماسي كرة القدم، وتنس الطاولة، إلى جانب مسابقة الطالب والطالبة المثالية، بما أتاح للطلاب المشاركين فرصة للتنافس الرياضي والتفاعل وتبادل الخبرات.

وأسفرت مشاركة جامعة مدينة السادات عن حصد 5 ميداليات، بواقع 3 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين، وجاءت النتائج على النحو التالي:

هايدي سمير عبد الله الحداد: المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 100 متر، والمركز الثاني والميدالية الفضية في دفع الجلة.

هاجر عبد اللطيف حجازي: المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 100 متر قصار القامة.

آدم رمضان سلامة: المركز الأول والميدالية الذهبية في دفع الجلة.

مصطفى محمد ناجي طاحون: المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 100 متر.

وفي ختام المنافسات، قام الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، بتكريم الطلاب الفائزين وتسليمهم الميداليات تقديرًا لما حققوه من نتائج متميزة خلال فعاليات المهرجان.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص جامعة مدينة السادات على توسيع نطاق مشاركة طلابها في الفعاليات الرياضية والطلابية، ودعم الأنشطة الموجهة لطلاب ذوي الهمم، بما يعزز قدراتهم ويتيح لهم فرصًا متكافئة للتنافس والتميز، ويؤكد دور الجامعة في بناء بيئة تعليمية ومجتمعية أكثر دعمًا واحتواءً لجميع أبنائها.

وشارك في الإعداد للمشاركة كل من الدكتورة عزة العمري، أستاذ بكلية علوم الرياضة ومدير مركز خدمات ذوي الإعاقة، والأستاذ حافظ زايد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور باسم حجازي، مدير إدارة النشاط الرياضي، والأستاذ خالد شوق، مسئول النشاط، إلى جانب فريق العمل المشرف على الطلاب المشاركين.