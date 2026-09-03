ترامب محذراً السياسيين الكنديين: تصويري كعدو سيقود اقتصادكم إلى الانهيار

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السياسيين الكنديين من تداعيات استمرار الخطاب المعادي له، مؤكداً أن تصويره على أنه «عدو» من شأنه أن ينعكس سلبًا على الاقتصاد الكندي، في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وأوتاوا تصعيداً غير مسبوق.

وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن مع تفاقم الخلافات التجارية بين البلدين، بعد انهيار المفاوضات التجارية في أغسطس الماضي، وفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 50% على نحو 20 مليار دولار من الواردات الكندية، فيما تستعد كندا لفرض رسوم انتقامية مماثلة.

وتصاعدت حدة التوتر السياسي بين الجانبين خلال الأيام الماضية، مع تبادل الانتقادات والتصريحات الحادة، بينما أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده لن تقبل شروطاً من شأنها إضعاف صناعاتها أو تقويض استقلالها الاقتصادي.

وفي المقابل، تشير تقديرات محللين إلى أن استمرار التوتر التجاري يفرض ضغوطاً على الاقتصاد الكندي، إلا أن الأسواق لا تزال تراهن على إمكانية تراجع حدة الخلافات والتوصل إلى تسوية تجارية بين البلدين.

ويعكس التصعيد الحالي أزمة أوسع في العلاقات الأمريكية الكندية، التي تعد من أكثر العلاقات التجارية ترابطًا في العالم، وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم المتبادلة إلى زيادة الضغوط على الشركات والمستهلكين في البلدين.



