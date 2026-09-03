حزب المصريين : البيان الصيني المشترك يكرس مكانة القاهرة كركيزة للأمن الإقليمي

أكد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب "المصريين"، أن البيان المشترك الصادر عقب زيارة الرئيس الصيني شي جينبينج لجمهورية مصر العربية بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية يمثل وثيقة استراتيجية حاسمة تكرس مكانة مصر كركيزة أساسية للأمن الإقليمي وقطب فاعل في صياغة النظام العالمي الجديد.

وأوضح "السيد"، في بيان، أن محاور البيان تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتترجم عمق الشراكة الاستراتيجية عبر عدة أبعاد رئيسية، مؤكدًا أن إقرار الجانب الصيني الصريح بالأهمية الحيوية لنهر النيل باعتباره شريان الحياة لمصر، ودعم حق مصر المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي، ودعوة كافة دول حوض النيل للالتزام بالقانون الدولي وعدم الإضرار، يمثل مكسبًا دبلوماسيًا وسياسيًا يثبت نجاح مبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي أرسته مصر.

توطين صناعة السيارات الكهربائية

وأشار مساعد رئيس حزب "المصريين"، إلى أن الملاءمة بين "رؤية مصر 2030" ومبادرة "الحزام والطريق" تضع مصر في موقع المركز الإقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية، خصوصًا مع التركيز على توطين صناعة السيارات الكهربائية، الطاقة المتجددة، أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز استخدام العملات المحلية وتجديد اتفاقية تبادل العملات لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، موضحًا أن التأكيد الحاسم على محورية القضية الفلسطينية، ورفض مخططات تهجير الشعب الفلسطيني، وضرورة التهدئة في غزة والضفة، فضلاً عن حماية سيادة السودان وحوكمة البحر الأحمر عبر دوله المشاطئة، يبرهن على أن الشراكة المصرية الصينية تُمثل حائط صد ضد محاولات فرض الاستقطاب أو المساس بأسس الاستقرار الإقليمي.

وأكد أن التكامل المصري الصيني داخل محافل "بريكس" والأمم المتحدة والمنظمات الدولية يعزز صوت دول الجنوب العالمي، ويدفع نحو إصلاح الهيكل المالي والدولي ليكون أكثر عدلاً ومناهضة لسياسات المعايير المزدوجة، مشددًا على أن مخرجات هذه الزيارة التاريخية تعكس الانتقال الفعلي من مرحلة العلاقات الثنائية التقليدية إلى مرحلة بناء المستقبل المشترك، مستندة إلى تاريخ عريق وتوافق سياسي واقتصادي يستهدف تحقيق التنمية المستدامة للشعبين المصري والصيني.