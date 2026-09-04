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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

7 خطوات تساعدك على التعافي وتحسين صحة القلب

صحة القلب
صحة القلب
ريهام قدري

إذا كنت تبحث عن صحة جيدة يمكن لمرضى القلب اتخاذ مجموعة من الخطوات التي تساعدهم على تحسين صحتهم وتقليل احتمالات حدوث مضاعفات مستقبلية، لكن خطة التعافي تختلف حسب نوع مرض القلب والحالة الصحية لكل شخص.

وبحسب جمعية القلب الأمريكية، تعد إعادة تأهيل القلب من أهم الوسائل التي تساعد بعض المرضى بعد الإصابة بأزمة قلبية أو فشل القلب أو الخضوع لقسطرة أو جراحة قلب، لأنها تجمع بين النشاط البدني تحت إشراف طبي، والتثقيف الغذائي، والسيطرة على عوامل الخطورة، وتقليل التوتر.

ومن أبرز الخطوات التي تساعد على حماية القلب:

  1. الالتزام بالأدوية الموصوفة وعدم إيقافها دون الرجوع إلى الطبيب.
  2. ممارسة النشاط البدني تدريجيا وفقا لتعليمات الطبيب، خاصة بعد الأزمات القلبية أو العمليات.
  3. اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والأسماك، مع تقليل الملح والسكريات والدهون المشبعة والأطعمة شديدة التصنيع.
  4. الإقلاع عن التدخين وتجنب التعرض للتدخين السلبي.
  5. الحفاظ على وزن صحي ومتابعة ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم.
  6. الحصول على نوم كاف وتقليل التوتر، مع الاستعانة بالدعم النفسي عند الحاجة.
  7. المتابعة المستمرة مع طبيب القلب وإجراء الفحوصات المطلوبة في مواعيدها.

وتشير هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS إلى أن المشاركة في برامج إعادة تأهيل القلب بعد بعض مشكلات القلب يمكن أن تقلل خطر التعرض لمشكلات قلبية أخرى ودخول المستشفى، كما تساعد على تحسين جودة الحياة.

المصدر: American Heart Association وNHS.

صحة القلب القلب قلب امراض القلب

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