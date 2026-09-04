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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفارة الليبية بالقاهرة تشارك طلابها مناقشة رسائلهم العلمية

السفارة الليبية بالقاهرة تشارك طلابها مناقشة رسائلهم العلمية
السفارة الليبية بالقاهرة تشارك طلابها مناقشة رسائلهم العلمية
الديب أبوعلي

وجه السفير عبدالمطلب إدريس ثابت، مندوب دولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية والمكلّف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة، بحضور مناقشة الرسالة العلمية للطالب شعيب محمد مازق لامين بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية، وذلك في إطار الحرص على التواصل المباشر مع الطلبة الليبيين الدارسين بجمهورية مصر العربية، ومساندتهم في مسيرتهم الأكاديمية .

وشارك في مراسم المناقشة إبراهيم الجراري، رئيس اتحاد الطلبة الليبيين بجمهورية مصر العربية، بحضور عدد من ممثلي الطلبة والطالبات الليبيين، ورئيس الغرفة الليبية المصرية المشتركة، إلى جانب عدد من الطلبة المصريين الدارسين بالمعهد وأعضاء هيئة التدريس.

التواصل المباشر مع الطلبة الليبيين

كما وجه السفير بإقامة احتفالية بهذه المناسبة، تقديرًا للجهد العلمي الذي بذله الطالب، وتجسيدًا لحرص السفارة على مشاركة أبنائها الطلبة مختلف محطاتهم العلمية والأكاديمية.

وتؤكد السفارة الليبية بالقاهرة أن أبناءها الطلبة يحظون باهتمام ومتابعة مستمرة، وأنها حريصة على أن تكون إلى جانبهم، داعمةً لمسيرتهم العلمية، ومشجعةً لهم على مواصلة درب العلم والمعرفة.

السفارة الليبية بالقاهرة ليبيا جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب إدريس ثابت الطلبة الليبيين اتحاد الطلبة الليبيين الغرفة الليبية المصرية المشتركة

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