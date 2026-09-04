بإطلالة ملفتة... زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار على البحر

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيه عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة زوجة ماجد المصري

تألقت زوجة ماجد المصري على البحر بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان مكون من قطعتين واتسم باللون الأخضر اللامع.

أنتعلت زوجة ماجد المصري حذاء أنيق ذا كعب عالي أنيق بمجموعة من المجوهرات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعحاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت زوجة ماجد المصري بخصلات شعرها الأسود المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.