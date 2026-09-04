ثقافة شمال سيناء تنظم أنشطة ثقافية وفنية لنشر الوعي وبناء الإنسان

نفذ فرع ثقافة شمال سيناء، عددا من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة بالمواقع الثقافية علي مستوي المحافظة، حيث تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، تنفيذ أجندتها الثقافية والفنية المكثفة بفرع ثقافة شمال سيناء، في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي وبناء الإنسان، وتحت إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أحمد يسري.

وقال أشرف المشرحاني مدير فرع ثقافة شمال سيناء- فى بيان اليوم /الجمعة/ - إن قصر ثقافة العريش نظم ندوة بهدف تنمية واكتشاف المواهب الأدبية لدى الأطفال في مجالات إلقاء الشعر والتأليف والكتابة الصحفية، إلى جانب إتاحة الفرصة لنشر إبداعات الأطفال المتميزين من خلال النشرة الأدبية التي تصدر شهريا، بمتابعة الفنانة ايناس سمير مدير القصر.

وفي مكتبة الطفل والشباب بقرية نجيلة، عقدت ورشة للفنون التشكيلية في مجال الرسم، تناولت شرح أساسيات الرسم، وأنواع الخطوط والألوان، إلى جانب التدريب على أساليب التظليل بطريقة أكاديمية، بما يسهم في تنمية المهارات الفنية لدى الأطفال والناشئة.

في سياق متصل، نظم بيت ثقافة المساعيد ورشة للتمكين الثقافي لتعليم لغة الإشارة، تناولت شرح الحروف الأبجدية بلغة الإشارة، موضحة أهمية لغة الإشارة باعتبارها وسيلة للتواصل والتعارف مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

وشهدت الورشة تفاعلا من الرواد، من خلال التدريب على أداء الحروف الأبجدية بلغة الإشارة أثناء نطقها، واستخدام إشارات اليدين، بما يعزز الوعي بأهمية لغة الإشارة ويدعم مهارات التواصل المجتمعي.

وأشار المشرحاني إلي أن هذه الفعاليات تأتي ضمن جهود فرع ثقافة شمال سيناء في تقديم برامج ثقافية وفنية وتوعوية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتسهم في رفع الوعي، وتنمية القدرات، وتشجيع القراءة والإبداع والتفكير الإيجابي، بالتزامن مع الاحتفاء بشمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية لعام 2026.