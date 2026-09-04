الجيش النيبالي: إنقاذ 400 مواطن و270 أجنبيا عقب الفيضانات

أعلن الجيش النيبالي، أنه تمكن من إنقاذ أكثر من 400 مواطن نيبالي و270 أجنبي عقب الفيضانات المدمرة التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي.

وأفاد الجيش - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم /الجمعة/ - بأنه تم نشر قواته في سبعة أنفاق، كما تتمركز القوات البرية في 19 منطقة أخرى، مشيرا إلى استمرار الجهود الرامية إلى الوصول للمزيد من العمل داخل نفق مشروع "تريشولي-1" للطاقة الكهرومائية حيث تم انتشال شخصين على قيد الحياة ونقلهما إلى المستشفى.

وأضاف الجيش، أن الطين والصخور جعلت الدخول إلى الأنفاق أمرا صعبا، مما يدفع رجال الإنقاذ إلى حفر فتحات من أجل الوصول إلى باطن الأرض.

وكانت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات إلى 1287 شخصا، فيما لا يزال 5083 شخصا في عداد المفقودين.

وكانت الفيضانات والانهيارات الطينية المفاجئة التي اجتاحت المناطق الحدودية بين نيبال ومنطقة "التبت" الصينية في الـ26 من شهر أغسطس الماضي قد جرفت عدة قرى وألحقت أضرارا بالطرق والبنية التحتية، فيما أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الكارثة نجمت عن انهيار جليدي وتدفق للحطام.