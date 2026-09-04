صورهم فانتقموا منه.. 4 تجار مخدرات يتلفون زجاج ميكروباص بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر قائد سيارة ميكروباص من قيام عدد من مروجي المواد المخدرة بإلقاء زجاجات على سيارته، وإتلاف الزجاج الخاص بها، لمنعه من الوقوف بأحد الطرق في الجيزة.

تفاصيل ضبط المتهمين

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبيها، وتبين أنهم 4 عاطلين، مقيمون بالجيزة.

المضبوطات

وعُثر بحوزة المتهمين على كميات من المواد المخدرة المتنوعة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتها بقصد الاتجار، كما أقر أحدهم بقيامه بإلقاء الحجارة على سيارة الشاكي، بسبب قيامه بتصويرهم.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.