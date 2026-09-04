الرئيس الإيطالي : الاقتصاد العالمي سيواجه تحديات جسيمة بدون التعايش السلمي بين الدول

أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن آفاق الاقتصاد العالمي سيواجه تحديات جسيمة في غياب التعايش السلمي بين الدول، مشيرا إلى أن استقرار العلاقات الدولية يعد شرطا أساسيا لضمان التنمية.

وحذر الرئيس الإيطالي – في تصريح اليوم – من أن التحديات العالمية تتزايد مع مخاطر نزعة مقلقة لإعادة ترسيخ سياسات القوة، مع التهديد باستخدامها لفرض المطالب في حل النزاعات الدولية.

كما حذر من الاستحواذ الجشع على الموارد القائمة، المادية والمعنوية على حد سواء، والذي "يعود للظهور.

وأشار إلى الحاجة إلى مسار عمل واضح لضمان التعايش السلمي داخل المجتمع الدولي ضمن إطار مؤسسي مشترك ومحترم.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يمثل أبرز مثال في العالم على السيادة المشتركة، المدعومة بقيم مشتركة، والقادرة على ضمان السلام والحقوق والازدهار بين مجموعة من الدول، مضيفا أنه نجاحاته لا جدال فيها.