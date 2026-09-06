عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم / الأحد /، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن 124 مستوطنا اقتحموا باحات "الأقصى" على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية.

وفي سياق متصل، سلمت سلطات الاحتلال 4 مقدسيين قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت محافظة القدس بأن الاحتلال سلم كلا من: قاضي القدس الشرعي إياد العباسي، والأسير المحرر أحمد شويات من بلدة سلوان، ونسيم خليل حمادة، وصهيب عفانة من بلدة صور باهر، قرارا بالإبعاد عن المسجد الاقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد.