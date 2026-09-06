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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ميلوني تشيد بـ"الصداقة العميقة" مع قبرص وتعتز بالشراكة المتوسطية

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني
أ ش أ

أشادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأحد، بـ"الصداقة العميقة" التي تربط بين إيطاليا وقبرص، وذلك ردا على برقية التهنئة التي تلقتها من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، بمناسبة تصدرها قائمة أطول زعماء الحكومات إيطالية بقاء في السلطة منذ الحرب العالمية الثانية.

وأعربت ميلوني -في منشور على منصة "إكس" اليوم الأحد- عن شكرها وتقديرها للرئيس القبرصي على رسالته، وما تضمنته من إشارة واضحة إلى "أهمية الروابط الوثيقة وعلاقات الصداقة الراسخة بين روما ونيقوسيا".

وقالت ميلوني -في منشورها- "لقد نجحنا في السنوات الأخيرة في تعزيز قنوات الحوار السياسي بين بلدينا، وعملنا جنبا إلى جنب من أجل بناء متوسط أكثر استقرارا وأمانا، فضلا عن السعي نحو بناء أوروبا قادرة على تعزيز الدور الاستراتيجي للبلدان الأكثر عرضة للتحديات الإقليمية".

وكتبت رئيسة الوزراء الإيطالية: "إنني فخورة للغاية بهذا المسار المشترك وبمستوى التعاون الذي بنيناه معا، وكلي ثقة بأن هذه الشراكة ستستمر في النمو لتحقيق نتائج ملموسة وهامة لصالح شعبينا".

رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس

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