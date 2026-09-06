محافظ الغربية: الاستماع للمواطنين والوجود بينهم على أرض الواقع أساس العمل التنفيذي

أكد محافظ الغربية اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل نهجًا أساسيًا في العمل التنفيذي، وأن المحافظة تحرص على أن يكون المواطن شريكًا في تحديد أولويات العمل والخدمات، مشيرًا إلى أن وجود المسؤول بين المواطنين والاستماع إليهم على أرض الواقع يساعد على التعرف على المشكلات بصورة دقيقة، ويتيح سرعة التعامل معها من خلال التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وذكر بيان أصدرته المحافظة، اليوم الأحد، أن محافظ الغربية يواصل لقاءاته الميدانية مع أهالي المحلة الكبرى، مستمعًا إلى مطالبهم ومقترحاتهم، ومتحاورًا معهم حول أبرز الاحتياجات التي تمس حياتهم اليومية، وذلك ضمن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين والاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم والوقوف على المشكلات والعمل على تذليلها.

وأوضح المحافظ أن كل مطلب يطرحه المواطنون يحظى بالاهتمام والدراسة، مع توجيه الأجهزة التنفيذية المختصة بفحص المطالب كل في نطاق اختصاصه، والعمل على إيجاد الحلول الممكنة وفقًا للقواعد والقوانين، لافتًا إلى أن الهدف هو تحقيق استجابة حقيقية وملموسة للمواطنين، وعدم الاكتفاء برصد المشكلات، بل متابعة ما يتم اتخاذه بشأنها حتى الوصول إلى نتائج واضحة.

ولفت إلى أنه سوف يواصل النزول الميداني والتواصل المباشر مع أهالي مراكز ومدن المحافظة، باعتبار ذلك أحد أهم أدوات تقييم مستوى الخدمات والتعرف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين.

بدورهم، أكد أهالي مدينة المحلة الكبرى أن هذا النهج يعكس الاهتمام الحقيقي بالمواطنين بجانب الحرص على تلبية احتياجاتهم والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.



