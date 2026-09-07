من حضن الأم إلى قسوة الأب.. نسمة: كنت بخاف من بابا.. كان بيضربني بسبب مراته

بصوت اختلط فيه الألم بالذكريات، لم تتمالك نسمة رمضان دموعها وهي تستعيد ذكريات طفولتها التي حملت فيها أعباء لم تكن من اختيارها، بين خلافات انفصال والديها، وجدت نفسها عالقة في صراع لم يكن لها ذنب فيه، تبحث عن الأمان والحنان الذي كانت تحتاجه من والدها.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية «نهال طايل» في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد2»: «إحنا اللي بندفع تمن الخلافات اللي بتحصل بسبب الطلاق، والناس بتلوم علينا لما نروح لدكتور نفسي، والأب اللي المفروض يتمثل فيه العطاء لما يكون عكس كده، وبنته تخاف منه ومتحسش إنه أب أنا كنت محتاجة أب يحضني مش يخوفني».

وأضافت: «كان نفسي يكون بابا جنبي لما كنت أزعل، والدتي كانت بتهون عليا وأنا طفلة، وحسيت بمشكلة لما روحت عشت مع مرات والدي، لأني عشت مع والدتي الأول، ومكنش راضي يصرف عليا، وأنا عندي 8 سنوات، جيت أسلم على بابا فلف وجهه الناحية التانية».

وتابعت: «سبب انفصال والدي ووالدتي كان عشان كنا 3 بنات، وكان عايز ولد، ولما البنت الثالثة جت راح طلق والدتي غيابي».

وأوضحت: «روحت عشت مع بابا عشان يصرف عليا، وكنت صحيًا كويسة جدًا وكنت متفوقة جدًا، كان عندي 10 سنين لما روحت قعدت معاه، وكنت راسمة خيال جميل، لكن روحت لقيت أب قاسي عليا، وكان دائمًا يضربني عشان يرضي مراته».

وأضافت: «كانت عندها من 4 سنين 14 سنة لما كان بيحصل الضرب ده، ودلوقتي عندها 18 سنة، وهي قد أختي الكبيرة».

وتابعت: «كانت بتسخن بابا علينا عشان يضربنا، وأهل بابا كانوا بيعاملوني وحش عشان محدش كان بيسأل عليا، ولما روحت لوالدي ملقتش معاه أمان، كان مقعدنا في بيت خشب، وهو كان قاعد في بيت كويس مع زوجته، لأنه مرتاح وعنده مزارع سمك كتيرة».