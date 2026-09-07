نسمة تروي معاناتها مع والدها: رفض يتبرعلي بالدم .. ومش عايزاه يمشي في جنازتي.. فيديو

روت نسمة رمضان، ابنة محافظة الدقهلية، بكلمات يملؤها الألم، تفاصيل معاناتها مع والدها منذ طفولتها، مؤكدة أن تدهور حالتها النفسية أثناء إقامتها معه تسبب في إصابتها بمرض قاتل.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية «نهال طايل» في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد2»: «التشخيص الرئيسي للمرض كان العامل النفسي هو اللي وصلني للمرحلة دي، وفقدت وزن كبير جدا من شدة الترجيع، وحصل انسداد في الاثنى عشر لأن الأمعاء مش بتهضم الأكل».

وأضافت: «وعندي مشاكل في القلب كمان بسبب الزعل، وعندي أخت عندها تبول لا إرادي، وده كله بسبب العنف اللي كنا بنتعرض ليه من والدي، كان بيضربني لحد ما أفقد الوعي».

وأوضحت: «كان أخو مراته ييجي يضربني بالقلم قدام والدي، كان بيقولي عادي مفيهاش حاجة، والعيلة كلها كانت بتقول هما معندهمش أم ووالدهم مش فارق معاه».

وتابعت: «أول ما تعبت، مراته كانت بتقوله دي بتمثل، متكشفش عليها دي مش تعبانة، وبدأت حالتي تتدهور، وكان بيغمى عليا في الشارع، وراح بيا للدكتور مرة، رجع يقولي يارب تموتي عشان أرتاح منك، كان كل ده صعب عليا أستوعبه وأنا كنت 12 سنة».

وأوضحت: «أنا لما روحت عنده كنت شغالة خدامة لمراته، وكان مقعدنا في منطقة بعيدة عنده، وبنمشي مسافة لحد بيته، وكنا بنتعرض لمضايقات من شباب، ولما كنت أقوله وأعيط له كان بالنسباله عادي، مش فارق معاه».

وتابعت: «لما الناس كانت بتقول لبابا روح شوف بنتك في العناية المركزة، كان بيقول سبوها تموت، وصلني لمرحلة أني أتمنى أموت أحسن، رفض يصرف عليا ورفض يتبرع ليا بالدم»

واستكملت: «كسرني وكرهني في الدنيا، كتمت جوايا لحد ما كرهت نفسي، وكل يوم عند دكتور وفي مستشفى، بيقول للناس كلها دي مش بنتي، وأنا مليش ذنب لما أنزل دروس زمايلي يتنمروا عليا بسبب مرضي، ويخافوا يقعدوا جنبي، وأنا مرضي مش معدي».

واختتمت: «أنا عايزة لما أموت أبويا ميكونش جنبي عشان موقفش جنبي في الدنيا، وقال خليها تموت، ومش عايزة يمشي في جنازتي، والدكتور أصلًا قال لماما بنتك مش مطولة فيها، عندها أمراض كتير».