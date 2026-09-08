لو عندك بواقي الفراخ.. استغليها لعمل ساندوتشات المدارس بهذه الطريقة

تعد فكرة استغلال بواقي الفراخ في عمل ساندويتشات المدارس من الأفكار العبقرية التى تساعد على الاستفادة من بقايا الطعام وصنع وجبة شهية للاطفال.

نعرض لكم طريقة عمل ساندويتشات المدارس ببواقي الفراخ من خلال خطوات الشيف نهال الشناوى مقدمة برنامج جديد وسريع على قناة سي بي سي سفرة

اللانش بوكس

المقادير

● بواقي دجاج مسلوقة نساير

● ملعقة كبيرة باربيكيو صوص

● ملعقة بهارات فراخ صغيرة

● فلفل اسود بصل بودرة

● ثوم بودرة

● بابريكا

● زعتر فريش

● ميكس جبن موتزريلا وشيدر

طريقة عمل سندوتشات بواقي الدجاج مع الجبنة



في وعاء ضعي الدجاج مع الزبدة ثم الزعتر وجميع البهارات ثم صوص الباربكيو وقليل من الماء ثم الجبن وتقدم مع البطاطس والجرجير والطماطم.