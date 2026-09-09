قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حازم إمام عن رحيل حسام عبدالمجيد: ممكن يكون كوبري للأهلي.. والأيام بيننا
"المعلم خط أحمر".. وزير التعليم: "نادر وصالحة" نموذجان متميزان من مديري المدارس
الرئيس الإسرائيلي يكشف تحذيرا إماراتيا لإسرائيل قبل 7 أكتوبر
وزير الإعلام الصومالي: مصر دولة عربية إفريقية محورية وتربطنا علاقات تاريخية عميقة طويلة الأمد
مصرع 14 شخصا وإصابة 11 آخرين إثر انفجار مخزن للأسلحة قرب سرمدا بسوريا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. عيار 21 يرتفع 40 جنيهًا والجنيه الذهب يتجاوز 50 ألفا
رسالة أمريكية حادة للحوثيين: أخطأتم في حساباتكم
"تحيا مصر" يطلق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لدعم طلاب الأسر الأولى بالرعاية
حسام داغر يكشف مستجدات حالته الصحية بعد تعرضه للتسمم ودخول المستشفىl خاص
نتنياهو في جبل الشيخ بسوريا: ملتزمون بهزيمة النظام في إيران
«الضربة بـ20».. الحرس الثوري يضع شروطًا أمام إعادة فتح مضيق هرمز
الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بينيلوبي كروز وخافيير بارديم حديث مهرجان فينيسيا السينمائي

بينيلوبي كروز وخافيير بارديم
بينيلوبي كروز وخافيير بارديم
محمد نبيل

خطف الثنائي بينيلوبي كروز وخافيير بارديم على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مع عرض فيلم «Bunker»، حين وقف الجمهور لتحية فريق الفيلم لمدة 16 دقيقة، بينما لم تتمكن كروز من إخفاء تأثرها.

وقد عبرت الفنانة الإسبانية بينيلوبي كروز عن شعورها بالغضب والحزن إزاء الطريقة التي بات بها البشر يُعامَلون اليوم وكأنهم "دمى"، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لفيلم "Bunker" (الملجأ المحصن) ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.
 

حضرت كروز المؤتمر إلى جانب زوجها الفنان خافيير بارديم وعدد من فريق العمل. ويروي الفيلم قصة مهندس معماري، يؤدي دوره بارديم، يوافق على تصميم ملجأ فاخر تحت الأرض لملياردير تقني، قرار سرعان ما ينعكس على زواجه وعلاقته بزوجته -التي تجسدها كروز- وعلى مجمل تفاصيل حياتهما.

وأوضحت كروز أنه سيكون من قبيل التناقض أن تشارك في عمل يتناول قضايا بهذا العمق ثم تتجنب الحديث عن الجوانب السياسية المرتبطة به، مؤكدة أن الفيلم يلامس جوانب عديدة من واقع العالم الذي نعيشه اليوم.
 

كما تطرقت إلى ما وصفته بتصاعد التلاعب بالناس وتحوّلهم إلى مجرد أدوات، مشيرة إلى أن وتيرة هذا التلاعب باتت سريعة إلى حدّ يصعب معه أحيانًا مواكبتها أو الاستجابة لها.
 

وانتقدت كروز أيضًا ما اعتبرته تراجعًا في التعاطف الإنساني لدى أصحاب النفوذ والتكنوقراط، رابطة ذلك بفكرة الفيلم الأساسية حول قدرة الأثرياء على عزل أنفسهم عن أزمات العالم، بينما يبقى الآخرون عرضة لها.

بينيلوبي كروز صور خافيير بارديم وخافيير بارديم فينيسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

الزمالك

محمد صلاح: قميص الزمالك والجماهير يصنعان حالة من الرهبة.. و«الشناوي» لا يستحق الانضمام للمنتخب

فتوح

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح

بنتايج

بسبب جائزة رجل المباراة .. «شبانة» يكشف كواليس غضب «بنتايج» بعد مباراة أبوقير للأسمدة

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

بشير التابعي

بشير التابعي: الزمالك «ماحدش شايفه».. والدليل الأهلي

الأهلي

خالد جاد الله: «جراديشار» يتفوّق على ثلاثي الأهلي الهجومي .. و«زيزو» أخطر في الجناح

ميدو

ورطتوا النادي | ميدو يُهاجم إدارة الزمالك: 350 مليون جنيه خسائر .. كل من أخطأ سوف يُحاسب

ترشيحاتنا

تشتت السائقين

استخدام الهاتف قبل الحوادث أعلى بـ7 مرات مما تكشفه تقارير الشرطة

بميزات احترافية ..إليك أفضل هاتف ألعاب في الأسواق في 2026

مميزات احترافية.. أفضل هاتف ألعاب في الأسواق 2026

حريق سيارات تسلا

4 سيارات تسلا تشتعل والنيران تخفي وراءها مفاجأة أخطر

بالصور

نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة

طريقة عمل فطيرة اللحمة المفرومة في الطاسة.. من غير فرن

فطيرة
فطيرة
فطيرة

كوب رز ولحمة مفرومة؟.. اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة

كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة
كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة
كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة

إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى

إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى
إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى
إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى

فيديو

التسول الاليكتروني

التسول على الطريقة الصينية.. QR Code بدل العملات

وفاة تايني

رحلة فاخرة تحولت إلى مأساة.. كيف مات «تايني»؟

حليب الصراصير

أضعاف حليب الأبقار.. سر غذائي داخل الصراصير

تريند الثمنينات

تسريحة الأسد والإكسسوارات الضخمة.. النجمات يعشن أجواء الثمانينيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد