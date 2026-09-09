محافظ الغربية يتفقد أول سوق لليوم الواحد بقرى كفر الزيات

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أول سوق لليوم الواحد بقرى مركز كفر الزيات، والمقام داخل قرية كفر ديما.

وذلك للاطمئنان على توافر مختلف احتياجات البيت المصري، والتأكد من تقديمها للمواطنين بأسعار مخفضة، بما يخفف عن كاهل الأسر ويوفر عليهم عناء الانتقال إلى الأسواق الرئيسية بالمدن.

توجيهات محافظ الغربية

ويضم السوق مختلف السلع التي يحتاجها البيت المصري، وفي مقدمتها الزيت والسكر والدقيق والسمن، إلى جانب السلع الغذائية الأساسية، بنسب تخفيض تصل إلى 35%.

وحرص المحافظ خلال جولته على متابعة الأسعار المعروضة والتأكد من توافر السلع والكميات المناسبة، مؤكدًا أهمية استمرار السوق بنفس الأسعار المخفضة، وعدم السماح بأي ممارسات تؤثر على استفادة المواطنين من المبادرة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن فلسفة «سوق اليوم الواحد» تقوم على ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بالقرب من منازلهم بأسعار مناسبة، بما يعزز المنافسة ويدعم استقرار الأسعار، مشيرًا إلى انتشار 14 سوقًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وموجهًا باستمرار عمل اللجان الإشرافية والمرور اليومي لمتابعة الأسعار وتوافر السلع وجودتها، وضمان استمرار طرح السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها.