بشير التابعي: خطورة زيزو في مركزه.. وعموتة لم يقدم أوراق اعتماده

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن هناك بعض الأمور الفنية التي تؤثر على أداء الأهلي خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن المدير الفني للفريق لم يتمكن من إيصال أفكاره بالشكل المطلوب إلى اللاعبين.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "السبب أن المدير الفني في الأهلي لم يستطع أن يوصل ما لديه إلى اللاعبين، فهو يجلس خارج الملعب وكأنه يغلق ذهنه".

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى مستوى أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، مؤكدًا أن خطورته تظهر بشكل أكبر عندما يشارك في مركزه الأساسي.

وقال: "خطورة زيزو تظهر عندما يلعب في مركزه الأساسي كجناح أيمن".

وانتقد بشير التابعي حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، مشيرًا إلى أنه لم يقدم ما يثبت أحقيته بقيادة الفريق حتى الآن.

وأضاف: "حسين عموتة يقول الكلمة وعكسها، وهو لم يقدم أي أوراق اعتماد حتى الآن، وجمهور الأهلي كبير ولا يمكن الضحك عليه".

وتابع التابعي متحدثًا عن تدخل وائل جمعة في بعض الأمور المتعلقة باللاعبين: "منذ أن رأيت وائل جمعة يتدخل ويتحدث مع اللاعبين، قلت إن حسين عموتة ضعيف".

وفي سياق آخر، تحدث بشير التابعي عن إمكانية تجنيس المغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن في منتخب مصر.

وقال: "أرى أن نقوم بتجنيس المغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، لأننا لا نملك ظهيرًا أيمن منذ اعتزال إبراهيم حسن".