قبل سحب الماء.. لماذا ينصح الخبراء بإغلاق غطاء المرحاض؟

يعتاد كثيرون على سحب مياه المرحاض دون التفكير في ما يحدث داخل الحمام بعد الضغط على زر السيفون، لكن دراسات علمية تشير إلى أن هذه العملية قد تؤدي إلى انتشار قطرات وجزيئات دقيقة في الهواء المحيط.

وأظهرت مراجعة علمية أجراها باحثون من جامعة فليندرز أن بعض هذه الجزيئات يمكن أن تصل إلى ارتفاع قريب من مستوى تنفس الإنسان، كما تظل معلقة في الهواء لعدة ثوانٍ قبل أن تستقر على الأسطح المحيطة، وفقًا لموقع الديلي ميل.

ماذا يحدث عند سحب مياه المرحاض؟

بحسب نتائج الدراسات التي تناولتها المراجعة، فإن تدفق المياه بسرعة داخل المرحاض يؤدي إلى حدوث اضطراب في الهواء، وهو ما قد ينتج عنه تكوّن قطرات صغيرة يمكن أن تنتشر في محيط الحمام.

وأشارت النتائج إلى أن هذه الجزيئات قد تتحرك لمسافة تصل إلى نحو 150 سنتيمترًا في الاتجاه الأفقي، بينما يمكن أن ترتفع إلى حوالي 163 سنتيمترًا، وهو ارتفاع يقع ضمن نطاق تنفس معظم البالغين.

كما أظهرت البيانات أن بعض القطرات الدقيقة يمكن أن تظل عالقة في الهواء لمدة تصل إلى 20 ثانية أو أكثر، بحسب ظروف المكان وطريقة سحب المياه.

هل يمكن أن تحمل هذه القطرات ميكروبات؟

تكمن أهمية الظاهرة في أن بعض القطرات المتطايرة قد تحمل معها كائنات دقيقة موجودة داخل المرحاض أو في المياه، ما يثير مخاوف تتعلق بانتقال بعض الميكروبات عبر الهواء.

ومن بين الكائنات الدقيقة التي يمكن أن توجد في مثل هذه البيئات الإشريكية القولونية «E. coli»، والسالمونيلا «Salmonella»، والمطثية العسيرة «Clostridioides difficile».

ولا يعني ذلك أن مجرد سحب مياه المرحاض يؤدي حتمًا إلى الإصابة بعدوى، لكن وجود الميكروبات في المرحاض قد يزيد من احتمالية انتقالها مع القطرات المتطايرة أثناء عملية السحب.

كمية المياه قد تؤثر في حجم الرذاذ

أشارت نتائج المراجعة إلى أن كمية المياه المستخدمة في عملية السحب يمكن أن تؤثر أيضًا في عدد القطرات التي تتطاير في الهواء.

فكلما زادت كمية المياه المتدفقة داخل المرحاض، قد يزداد اضطراب الهواء وبالتالي كمية القطرات الدقيقة الناتجة عن عملية السحب.

كما أن ارتفاع مستوى التلوث الميكروبي داخل المرحاض قد يعني وجود عدد أكبر من الكائنات الدقيقة التي يمكن أن تنتقل مع هذه القطرات.

لماذا ينصح بإغلاق غطاء المرحاض؟

يرى الباحثون أن إغلاق غطاء المرحاض قبل سحب المياه يمكن أن يكون إجراءً احترازيًا بسيطًا للحد من انتشار بعض القطرات والجزيئات في الهواء.

ولا يعني ذلك أن الغطاء يمنع وصول جميع الجزيئات إلى خارج المرحاض، إذ تشير النتائج إلى أن بعض الجزيئات الدقيقة يمكن أن تتسرب إلى البيئة المحيطة حتى مع إغلاق الغطاء.

لذلك فإن إغلاق الغطاء يعد وسيلة إضافية لتقليل انتشار الرذاذ، لكنه لا يغني عن الاهتمام بنظافة المرحاض والأسطح المحيطة والحرص على غسل اليدين جيدًا.

هل سحب مياه المرحاض خطر على الصحة؟

لا تشير هذه النتائج إلى أن استخدام المرحاض يمثل خطرًا صحيًا مباشرًا في كل مرة يتم فيها سحب المياه، وإنما توضح آلية يمكن من خلالها انتقال القطرات الدقيقة في الهواء.

ويختلف مستوى الخطورة المحتمل بحسب عوامل عديدة، من بينها وجود الميكروبات، وتهوية الحمام، ونظافة المرحاض، ومدة بقاء الجزيئات في الهواء.

وبالتالي، فإن إغلاق الغطاء قبل سحب المياه يمثل عادة بسيطة يمكن اتباعها ضمن إجراءات النظافة اليومية، خاصة أن هذه الخطوة قد تساعد في تقليل انتشار الرذاذ داخل الحمام.