العاهل الأردني يمنح الشيخ عبدالله بن بيه وسام النهضة تقديرًا لإسهاماته في السلام والحوار

منح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ورئيس منتدى أبوظبي للسلم، «وسام النهضة عالي الشأن من الدرجة الأولى»، أحد أرفع الأوسمة الملكية الأردنية، تقديرًا لمكانته العلمية والفكرية وإسهاماته الدولية في خدمة الإسلام وتعزيز قيم السلام والتسامح والحوار والتعايش.

وسلّم الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، الشيخ عبدالله بن بيه الوسام، بأمر من الملك عبدالله الثاني، خلال لقاء على هامش المؤتمر العام التاسع عشر لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، المنعقد في عمّان تحت عنوان «أولويات الأمة في الخمس والعشرين سنة القادمة».

ويعكس التكريم المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات والعلاقات الأخوية والتاريخية بين الإمارات والأردن، كما يأتي تقديرًا لمسيرة الشيخ عبدالله بن بيه وإسهاماته في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وإصلاح ذات البين، ومبادراته في خدمة السلام والحوار والأخوة الإنسانية.

وكان الشيخ عبدالله بن بيه قد ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، نقل خلالها تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الملك عبدالله الثاني، مؤكدًا عمق روابط الأخوة والتضامن بين البلدين، ومشددًا على أن «أمن الأردن من أمن الإمارات، واستقراره من استقرارها».

وأشاد بما تقدمه مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي من خدمة للفكر الإسلامي وجمع للعلماء وإحياء لمنهج الاعتدال والحكمة، كما استعرض جهود منتدى أبوظبي للسلم في ترسيخ قيم السلم والتسامح والتعايش، مشيرًا إلى مبادراته ووثائقه التي تستهدف تعزيز الحوار والأخوة الإنسانية.

وأكد أن حفظ السلم وترسيخه يمثل أولوية مشتركة وحاضنة لسائر الأولويات، وأن السلم يبدأ من استقرار الدول ويتسع بالتعاون بينها، داعيًا إلى الالتزام بالطاعة والانضباط واجتناب التنازع والشقاق في أوقات الأزمات بما يحفظ استقرار المجتمعات ووحدتها.